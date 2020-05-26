Новостройку с «лишними» этажами включили в реестр проблемных объектов

Девятиэтажный дом в микрорайоне Коммунар, который второй год не могут ввести в эксплуатацию из-за «лишних» этажей, включили в реестр проблемных объектов. Дольщики, оформившие договоры несколько лет назад, но так и не дождавшиеся ключей от квартир, обращались во все надзорные и контролирующие застройщиков инстанции. Наконец, после череды единичных и коллективных жалоб достучались до федерального фонда защиты прав граждан «Дом.рф» при Минстрое. Готовую высотку перенесли из каталога новостроек в реестр проблемных объектов.

— Теперь, как мы понимаем, по закону 214-ФЗ администрация Владимирской области должна разработать план-график восстановления прав дольщиков, а губернатор его утвердить. Мы уже официальные обманутые дольщики и «портим» статистику властям. Ждем уже конкретных шагов, а не обещаний. Но пока ни администрация, ни застройщик ни с какими инициативами на нас не выходили, — рассказали «Призыву» дольщики из проблемного дома в Коммунаре.

Многочисленные встречи дольщиков и властей на местном и региональном уровне ни к чему не привели.

«Лишние» этажи, которые рискнул возвести застройщик, уповая на благосклонность прежних руководителей области, до настоящего времени не вписываются в требования по охранным зонам. Новостройка с видом на Успенский собор не может быть выше семи этажей. И сколько бы власти ни говорили о возможных послаблениях, по факту ограничения сохранены. Более того, на 9 июля в Арбитражном суде назначено первое заседание по понуждению застройщика снести два лишних этажа. Иск подала инспекция по охране объектов культурного наследия.



Все дольщики понимают, что с их проблемой тянут, обещают, но не делают, ждут решений сверху, но не готовы принимать их на местах. Семьи настроены активно, готовы и в суд идти. Разместили петицию на сайте change.org, постепенно набирают голоса поддержки.

Несмотря на очевидные проблемы дольщиков, региональные власти бодро рапортуют о мощных темпах жилищного строительства. В этом году, как «Призыв» сообщал ранее, в области введено вдвое больше многоэтажек, чем в 2019 году.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»