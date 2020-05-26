Новорожденных детей проверили на коронавирус

Во Владимире проверили новорожденных малышей, появившихся у женщин с диагнозом COVID-19. По информации «Призыва», отрицательные анализы на опасную инфекцию подтвердились, как минимум, у четырех младенцев. Некоторые из них появились на свет в стенах инфекционного госпиталя, а потом были переведены под наблюдения неонатологов в родильный дом № 2. Детей уже выписали. Вот только забирали их из учреждения здравоохранения не мамы, а другие родственники. Женщины пока нуждаются в лечении.

О том, что возможность заражения ребенка от матери ничтожна, заявила сразу после благополучного родоразрешения инфицированной женщины в ОКБ заведующая клинико-диагностической лабораторией областной клинической больницы Марина Романова. Медик рассказала об условиях, в которых проводится кесарево сечение. Медики работают в защитном комбинезоне, очках, респираторах. На руках — три пары перчаток.

Пациентка с коронавирусом благополучно родила девочку.

— Этот вирус не передаётся трансплацентарным путём. Помещение, где проводилась операция, было специально подготовлено, дезинфицировано, работали дезары. Как и бригада медиков, всеми необходимыми средствами защиты была обеспечена и сама роженица. Возможность заражения ребёнка от матери ничтожно мала, — пояснила Марина Романова.

Всего, по данным «Призыва», на данный момент малышей родили 9 женщин, у которых предположительно был диагностирован коронавирус. Часть из них стали мамами в инфекционном госпитале, некоторых перевели в больницу для пациентов с COVID-19 из акушерского корпуса ОКБ. Одна женщина родила в Александрове.

Сколько всего во Владимирской области беременных женщин с опасной инфекцией — пока не известно. В начале мая из-за COVID-19 пришлось закрыть на дезинфекцию акушерский корпус ОКБ. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в родильном доме выявили случай инфицирования у одной из пациенток. Тесты на COVID-19 были взяты у ближайшего круга контактов, в том числе врачей и беременных женщин. Мы запросили полную информацию о ситуации в областном департаменте здравоохранения, однако ответа до сих пор не получили.

Ранее «Призыв» сообщал, что главный врач ОКБ ушел «по собственному».

Полина Тарбеева

Фото GLOBAL LOOK PRESS