Нижегородский «Дом пряника» потеснил владимирский из коммерческих соображений

Два схожих заведения открываются «через стенку»

В центре Владимира будут работать два «Дома пряника». Заведения планируют открыться после снятия режима повышенной готовности. Об этом «Призыву» сообщили обе конкурирующие стороны. Бизнесменам придется уживаться в паре метров друг от друга. Недавно владимирский пряничный музей был вынужден переехать с привычного адреса на Б. Московской, 40, в соседний дом № 42. А на его место уже заселяются конкуренты из Нижнего Новгорода, которые, кстати, являются бывшими сотрудниками владимирского пряничного музея и в прежние годы работали здесь в одной команде.

Конкурирующие фирмы поселились в месте, через которое идёт основной туристический трафик Владимира.

— Пока нам непонятно, как дальше работать с копией своего бизнеса «через стенку». Сейчас мы стараемся всеми способами рассказать жителями, властям, владимирским бизнесменам о сложившейся ситуации в надежде на помощь и поддержку, — сообщила дирекция владимирского «Дома пряника» в СМИ.

Оппоненты возражают: это просто бизнес, и действуют они в рамках закона. По словам гендиректора нижегородской компании Алексея Сереченко, в Нижнем Новгороде работа их «Дома пряника» уже отлажена, а сейчас он просто расширяет географию. И ещё поддерживает покровский завод — производитель пряников.

«Дом пряника» в Нижнем Новгороде

Я не назвал бы это конфликтом, это чистый бизнес. Арендодатель решил расторгнуть договор с владимирским «Домом пряника». Мы узнали об освободившихся площадях, вышли на собственника и смогли с ним договориться. Здесь будет фирменный сувенирный магазин завода, — раскрыл «Призыву» свою точку зрения Алексей Сереченко.

По словам нижегородского коммерсанта, его «Дом пряника» не копирует соседей. Музея не будет. Только продажи товара напрямую от завода-производителя. По-другому, кроме как «Дом пряника», эта точка называться не может, поскольку использует запатентованные товарные знаки покровчан – с их согласия.

Мы надеемся, что госпожа Жеребкина (гендиректор владимирского «Дома пряника». — Прим. ред.) не опустит руки и впредь в коммерческой деятельности будет руководствоваться только законами рынка. У наших компаний абсолютно равные возможности, — подчеркнул Алексей Сереченко.

Представители владимирского музея начали работу по регистрации собственного товарного знака.

«Дом пряника» во Владимире

Моя задача — работать и усовершенствовать то, что было. В новых помещениях уже проводим косметический ремонт, чтобы запустить свои проекты, — рассказала «Призыву» Ирина Жеребкина.

Её детище владимирцы знают не только по сладкому ассортименту, но и по регулярным мастер-классам, которые здесь проводятся для детей и взрослых, а также по ежегодному фестивалю «День пряника». По словам гендиректора, пока этот праздник из городских афиш не убрали, и, возможно, он также состоится после снятия ограничительных мер.

Наш фестиваль молодой, но, допустим, в 2019 году он собрал 25 000 жителей города и гостей и занял первое место в финале Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, — напомнила Ирина Жеребкина. – Мы проводим социальный проект «Лучший ученик» среди владимирских школ. И даже несмотря на дистанционное обучение, его завершим. У нас есть обязательства перед детьми, и мы их сдержим. У нас есть имя, репутация. Мы будем действовать, исходя из этого.

Для городских школ «Дома пряника» вот уже несколько лет проводит всевозможные конкурсы с подарками. «В прошлом году моя дочь стала лучшим учеником второй четверти, ей в «Доме пряника» подарили билет в батутный центр. Она была счастлива, что своим трудом этого добилась!» — рассказала «Призыву» Мария, жительница Владимира.

Но кого-то из владимирцев новость о двух схожих пряничных организациях даже порадовала. Когда есть конкуренция, покупатель в выгодном положении. Возможно, ассортимент будет разнообразнее, цены — ниже, а мероприятий — больше.

Татьяна Данилова

Фото из архивов «Дома пряника» во Владимире и Нижнем Новгороде

Заглавное фото: dmagame.ru

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