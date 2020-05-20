Нижегородский «Дом пряника» потеснил владимирский из коммерческих соображений

В центре Владимира будут работать два «Дома пряника». Заведения планируют открыться после снятия режима повышенной готовности. Об этом «Призыву» сообщили обе конкурирующие стороны. Бизнесменам придется уживаться в паре метров друг от друга. Недавно владимирский пряничный музей был вынужден переехать с привычного адреса на Б. Московской, 40, в соседний дом № 42. А на его место уже заселяются конкуренты из Нижнего Новгорода, которые, кстати, являются бывшими сотрудниками владимирского пряничного музея и в прежние годы работали здесь в одной команде.

Конкурирующие фирмы поселились в месте, через которое идёт основной туристический трафик Владимира.

— Пока нам непонятно, как дальше работать с копией своего бизнеса «через стенку». Сейчас мы стараемся всеми способами рассказать жителями, властям, владимирским бизнесменам о сложившейся ситуации в надежде на помощь и поддержку, — сообщила дирекция владимирского «Дома пряника» в СМИ.

Оппоненты возражают: это просто бизнес, и действуют они в рамках закона. По словам гендиректора нижегородской компании Алексея Сереченко, в Нижнем Новгороде работа их «Дома пряника» уже отлажена, а сейчас он просто расширяет географию. И ещё поддерживает покровский завод — производитель пряников.

— Я не назвал бы это конфликтом, это чистый бизнес. Арендодатель решил расторгнуть договор с владимирским «Домом пряника». Мы узнали об освободившихся площадях, вышли на собственника и смогли с ним договориться. Здесь будет фирменный сувенирный магазин завода, — раскрыл «Призыву» свою точку зрения Алексей Сереченко.

По словам нижегородского коммерсанта, его «Дом пряника» не копирует соседей. Музея не будет. Только продажи товара напрямую от завода-производителя. По-другому, кроме как «Дом пряника», эта точка называться не может, поскольку использует запатентованные товарные знаки покровчан – с их согласия.

— Мы надеемся, что госпожа Жеребкина (гендиректор владимирского «Дома пряника». — Прим. ред.) не опустит руки и впредь в коммерческой деятельности будет руководствоваться только законами рынка. У наших компаний абсолютно равные возможности, — подчеркнул Алексей Сереченко.

Представители владимирского музея начали работу по регистрации собственного товарного знака.

— Моя задача — работать и усовершенствовать то, что было. В новых помещениях уже проводим косметический ремонт, чтобы запустить свои проекты, — рассказала «Призыву» Ирина Жеребкина.

Её детище владимирцы знают не только по сладкому ассортименту, но и по регулярным мастер-классам, которые здесь проводятся для детей и взрослых, а также по ежегодному фестивалю «День пряника». По словам гендиректора, пока этот праздник из городских афиш не убрали, и, возможно, он также состоится после снятия ограничительных мер.

— Наш фестиваль молодой, но, допустим, в 2019 году он собрал 25 000 жителей города и гостей и занял первое место в финале Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, — напомнила Ирина Жеребкина. – Мы проводим социальный проект «Лучший ученик» среди владимирских школ. И даже несмотря на дистанционное обучение, его завершим. У нас есть обязательства перед детьми, и мы их сдержим. У нас есть имя, репутация. Мы будем действовать, исходя из этого.

Для городских школ «Дома пряника» вот уже несколько лет проводит всевозможные конкурсы с подарками. «В прошлом году моя дочь стала лучшим учеником второй четверти, ей в «Доме пряника» подарили билет в батутный центр. Она была счастлива, что своим трудом этого добилась!» — рассказала «Призыву» Мария, жительница Владимира.

Но кого-то из владимирцев новость о двух схожих пряничных организациях даже порадовала. Когда есть конкуренция, покупатель в выгодном положении. Возможно, ассортимент будет разнообразнее, цены — ниже, а мероприятий — больше.

Татьяна Данилова

Фото из архивов «Дома пряника» во Владимире и Нижнем Новгороде

Заглавное фото: dmagame.ru