Незадолго до самоизоляции гид Валентиныч «набил» себе Бориса и Глеба

Барбершопы, салоны красоты, тату-студии все еще закрыты из-за эпидемии коронавируса. Пауза длится уже два месяца. Клиенты скучают, а у мастеров вместе с терпением заканчиваются и средства к существованию. На самоизоляции рождаются новые идеи, которые выражаются в свежих эскизах. Но на этом пока все.

Сейчас активно обсуждается вопрос о том, чтобы разрешить работать спортивным клубам, баням, бассейнам, а вчера заговорили и о возможности открытия небольших магазинов непродовольственных товаров. Значит ли это, что и для тату-салонов скоро наступит долгожданный час икс?

Тем более мастера и до самоизоляции соблюдали все санитарные нормы: работали только в перчатках, а инструменты тщательно стерилизовали. Остается только надеть маску (на себя и на посетителя) и поставить санитайзер на столик.

А ведь еще недавно жизнь тату-салонов просто бурлила творческими идеями. Наш материал задумывался еще в марте. Накануне объявленной самоизоляции вместе с народным гидом Алексеем Валентиновичем мы побывали во одном из владимирских тату-салонов. Алексей придумал себе оригинальную татуировку, о которой мастер Денис, воплотивший задумку гида, будет вспоминать еще долго. Да, все мастера ценят оригинальность.

А пока им только и остается, что вспоминать поток людей, который обычно к лету с каждым днем становился все больше: кто-то сводил старые татуировки, кто-то обновлял, а кто-то решался на первую в своей жизни тату. Но есть у мастеров опасения, что будет отложенный спрос, народ стал существенно экономить, лишившись стабильного заработка. Мы поговорили обо всем этом, а также узнали мнение врача-онколога клиники «Палитра» Марины Кочуевой, какие меры безопасности нужно соблюдать, если вы приняли решение сделать тату, и как это может сказаться на здоровье.

Сидят на самоизоляции и ждут команды

— Ребята, на тату записываете? – позвонили мы мастерам.

— Ждем команды! Как и многие, сидим сейчас на самоизоляции, салон не работает, — вполне ожидаемый ответ на вопрос.

Алексею Валентиновичу, можно сказать, повезло: тату он закончить успел буквально накануне самоизоляции. И сейчас изображение уже зажило. Наш гид захотел набить на руке образы православных святых Бориса и Глеба:

— До сих пор у многих популярны татуировки в восточном стиле. Проходим мимо своей культуры, своей истории! Подражают чужому! Вокруг нас столько прекрасных древнерусских образов Юрьева Ополья, Юрьев-Польской и Владимиро-Суздальской земли, грех ими не воспользоваться. Образное наследие Руси — основа для культуры постмодерна. Я для себя выбрал Бориса и Глеба, это созвучно моей душе. В планах еще сделать татуировки на руке и ноге. Но это уже после самоизоляции.

Да, сегодня татуировками никого не удивишь. Они уже лет 10 как стали модным трендом, частью имиджа и формой самовыражения. Но такие изображения, как у Валентиныча, это единичный заказ, отрада для мастеров, комментирует Денис.

Терновый венок и гвоздики

В основном темы народ ищет в Интернете. Где-то что-то увидели и хотят похожую картинку, по шаблону. Денис рассказал нам, что в тату есть женские темы и мужские. Мастера набивают портреты, надписи, орнаменты, животных (волки, кошки, лисы, тигры), графику, чаще всего на руках и ногах, реже — на спине.

Конечно, уровень восприятия боли у каждого свой, он зависит от самочувствия и морального настроя. Самые больные места для татуировки – это голова, шея, ребра, соски, локтевые и коленные сгибы (чем ближе сустав, тем больнее), а также лицо, лопатки, запястья.

— Какие заказы запомнились больше других?

— Бывают люди с разными запросами и предпочтениями. Кому-то сердечко, кому-то лису, кому-то череп. Я делал татуировку мужчине от виска до плеча – славянского волка. Голова – одна из самых больных точек для тату. Получилось здорово и оригинально.

У коллеги один мужчина попросил на голову наколоть терновый венок, а другой — две гвоздики с черной лентой. Ребята решили, что у него кто-то погиб. Но оказалось, все живы, просто фамилия у клиента, говорящая — Трупов. Все по Гоголю. И чувство юмора своеобразное.

— А если человек не знает, как определиться, что выбрать?

— Мастера всегда делают эскизы, предлагают варианты. Сейчас на самоизоляции мы много свежих идей проработали.

— А возраст желающих обзавестись тату?

— Самый разный: от несовершеннолетних до 50-55-летних. У парней и девушек до 18 лет мы всегда требуем письменное разрешение от родителей. Самому юному клиенту салона было 12 лет.

— Мастера различаются по технике и стилю?

— Конечно, кто-то работает с черно-белыми татуировками, кто-то с цветными, работают с разными стилями. У каждого не только своего стиля работы, но и свой алгоритм, свои советы по уходу за татуировкой. Обязательно надо промывать тату и пользоваться заживляющими кремами. Правильный уход важен для сохранения качества и итогового результата татуировки.

— Если татуировка разонравилась и надоела, что делать?

— Два варианта: сводить или поверх старой делать новую. Сводят татуировки лазером, это достаточно больно.

Так ли безобидны нательные рисунки?

Не могли мы не обсудить и безопасность татуировок для здоровья, ведь вокруг этой темы ходит столько мифов. Для этого связались с онкологом, химиотерапевтом клиники «Палитра» Мариной Кочуевой. Врач считает, что в хорошем салоне, где соблюдаются правила гигиены, используются одноразовые расходные материалы, правильно дезинфицируются инструменты, риск подхватить какую-либо инфекцию практически нулевой:

— Если мастер по боди-арту соблюдает правила работы, то бояться гепатитов, ВИЧ-инфекции не стоит. Есть также риск развития стафилококковой инфекции кожи. На нашей коже живут стафилококки, и это нормально. В процессе нанесения татуировки кожа должна быть хорошо обработана. При многократном пирсинге и тату возможны стафилококковая бактериемия (попадание бактерии в кровь) и оседание стафилококка на клапанах сердца, что приводит к развитию инфекционного эндокардита. Хотя случаи инфекционного эндокардита, связанные с боди-артом, редки, они хорошо документированы.

Марина Кочуева обращает внимание и на то, что пигменты (чаще всего это краски красного и желтого цветов), используемые при боди-арте, могут вызывать аллергические реакции и в раннем периоде после нанесения татуировки, и в отсроченном – спустя месяцы и даже годы.

После татуировки возможно формирование келоидных рубцов. Это плотные опухолевидные образования, представляющие собой разрастания грубой волокнистой соединительной ткани.

Причины образования келоидных рубцов до конца неизвестны. Значительную роль играют особенности кожи конкретного человека. Есть «излюбленные» локализации: кожа грудной клетки, плечевого пояса, наружного уха.

При МРТ-исследованиях (магнитно-резонансная томография) были зафиксированы единичные случаи ожогов кожи в зоне татуировки. Такие осложнения могут возникнуть при наличии оксида железа в чернилах для татуировок.

Взаимосвязана ли онкология и татуировки? На этот вопрос врач однозначно отвечает: нет! Но травма родинки при выполнении татуировки может сработать как фактор риска развития меланомы. Марина Кочуева надеется, что профессионалы по боди-арту знают об этом и «обходят стороной» имеющиеся на коже человека родинки. Кроме того, татуировки в зоне возникновения рака кожи могут затруднять его диагностику.

С тату на работу не возьмут

Если у вас еще нет татуировки, но вы подумываете ее набить, имейте в виду, что на некоторые должности устроиться с тату трудно. Конечно, многое зависит от самой татуировки и места ее расположения. Иногда достаточно заклеить тату телесным пластырем. Но порой работодатели (а по социологическим опросам их примерно 20%), увидев татушку, отказывают соискателю в месте.

Итак, проблемы могут возникнуть у:

моделей,

бортпроводников, стюардесс,

синхронных переводчиков,

представителей силовых структур (МВД, ФСБ, МЧС);

детских аниматоров,

педагогов,

сотрудников госструктур и банков.

Елена Середина

Фото автора и из архива М.Кочуевой