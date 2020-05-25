Ненастоящей молочкой из Подмосковья торговали во Владимирской области

Молочную продукцию с признаками фальсификации продавали в магазинах Александровского и Меленковского районов. Пробы молочки были направлены в Испытательный центр ФГБУ «ВНИИЗЖ». Среди них — масло сливочное «Крестьянское» м.д.ж. 72,5% и молоко питьевое ультрапастеризованное «Фрау Му» м.д.ж. 3,2%. Производителями продукции значатся ООО «СИГМАХОЛОД» и ООО ПК «Айсберг-Плюс». Оба из Дмитровского района Московской области.

В отобранных пробах нашли растительные жиры.

— Согласно протоколам испытаний в молочной продукции отмечены нарушения по соотношению метиловых эфиров жирных кислот и фальсификация растительными жирами по составу стеринов (β-ситостерин, кампестерин, стигмастерин). Это свидетельствует о фальсификации жирнокислотного состава образцов путем снижения содержания молочного жира и примеси растительных жиров, — говорится в сообщении управления Россельхознадзора по Владимирской области.

Результаты исследований были доведены до лиц, реализующих некачественную молочку. Продукция должна быть снята с продажи. Информация также была передана производителям.

Ранее «Призыв» сообщал, что молочную продукцию с кишечной палочкой поставляли в государственное соцучреждение здравоохранения Владимирской области.

Ольга Ефремова

Фото: gazovik.info