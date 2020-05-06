Недорогой ремонт балкона: проводим самоизоляцию с пользой

Как на самоизоляции не скиснуть от тоски и безделья? Один из проверенных методов — заняться ремонтом. Особенно это касается тех мужчин, чья профессия так или иначе связана с благоустройством интерьеров. Теперь настало время заняться не чужим домом, а своим. В этом уверен мастер по ремонту помещений Евгений Данилов. Из-за вынужденной паузы на работе он решил привести в божеский вид свой балкон, до которого прежде руки не доходили. Для «Призыва» Евгений подробно описал, как своими руками провести недорогой и качественный ремонт лоджии.

Что было не так с балконом

Год назад балкон Евгения постигла неприятная участь: несмотря на то, что дом новый, на лоджии начала расти плесень. Черный налет на свежевыкрашенных розовых стенах появился из-за конденсата. На балконе месяцами сушилось бельё при закрытых окнах.

— Сушили белье при закрытых окнах из-за неопытности. По углам и по стенам начали появляться черные точки, грибок. Влаге некуда было испаряться. На предыдущей квартире такого не возникало, потому что стены лоджии мы оставили в кирпичной кладке, не заштукатуривали. А здесь решили стены довести до ума и покрасить в розовый цвет, как просила дочка. Но в итоге краску пришлось счищать вместе с чернотой.

Готовим поверхности

Грибок смыть чистящими средствами нереально. Чтобы его удалить, пришлось полностью счищать краску вплоть до слоя штукатурки. Для этого Евгений использовал стамеску, шпатель и топорик. Участки, где росла плесень, он обработал специальным антисептиком «Антиплесень». Раствор стоит недорого, около 150 рублей.

— Понаблюдав несколько месяцев, что грибок ушел и больше не появляется, я решил восстановить нормальный вид балкона. А то его уже начали вовсю разрисовывать дети. Время на ремонт лоджии нашлось как раз в период незапланированного отпуска, во время самоизоляции — говорит Евгений.

Перед началом малярных работ мастер загрунтовал все очищенные поверхности. Это понадобилось для того, чтобы новой слой шпатлевки и краски был устойчив.

Приступаем к ремонту

После того, как загрунтованные стены подсохли, Евгений зашпаклевал все неровности на балконе в два слоя. В местах стыка плит он приклеил сетку-серпянку, которая выполняет роль арматуры. Это необходимо сделать, чтобы избежать дальнейших трещин в этом месте.

После того, как шпаклевка подсохла (уже на следующий день), мастер начал покраску балкона. Для этого Евгений использовал валик и кисть для прокраски труднодоступных мест. Важный момент! Область покраски на границе с пластиковыми окнами предварительно необходимо обклеить малярным скотчем, дабы их не испачкать. И уже после этого начинать красить валиком. В этот раз балкон решено было сделать под цвет одуванчиков.

Где купить стройматериалы в режиме самоизоляции

Этот вопрос волнует многих. Многие строительные магазины открылись и работают, соблюдая предписания властей. Евгений закупил все необходимое в строительном магазине у дома. В нем обслуживают строго по одному покупателю.

На балкон с общей площадью стен 20 квадратных метров понадобилось:

— грунтовка 1,5 литра — 150 рублей;

— серпянка — 60 рублей;

— пять килограммов шпаклевки — 180 рублей;

— три килограмма белой краски — 300 рублей;

— два желтых колера — по 50 рублей каждый;

— валик — 130 рублей;

— поддон для нанесения краски – 70 рублей;

— антисептик — 150 рублей.

ИТОГО: 1140 рублей.

Отметим также, что сейчас работают все крупные сетевые строительные магазины. Заказ можно оформить на сайте. Все базовые материалы есть в наличии. В среднем доставка осуществляется в течение 2 дней. Однако мастер не советовал бы сейчас закупать сейчас люстры, обои и другие товары, которые лучше внимательно рассмотреть перед покупкой очно. А вот сыпучие и лакокрасочные материалы вполне можно покупать дистанционно.

Какие ещё есть варианты благоустройства лоджии

Самый простой вариант – обшить балкон пластиковыми панелями. Но это будет не совсем экологично, говорит Евгений, материал всё-таки недышащий, химический.

Можно интерьер балкона сделать полностью деревянным. Но ремонт тогда обойдется в копеечку, предупреждает мастер.

— И опять же не все любят дерево. Кто-то говорит, что не хотят чувствовать себя на балконе, как в сауне или бане. Есть ещё бюджетный неплохой вариант – просто покрасить балконные кирпичи. Например, белой краской. Это смотрится модно, свежо, получается стиль хай-тек. Можно будет стены использовать даже в качестве фотозоны. Я бы сам так сделал, но после ремонта своей квартиры у меня осталось 5 мешков штукатурки, вот и решил пустить её на балкон, чтобы сделать стены гладкими.

Ремонту своего балкона Евгений посвятил два дня. В ближайших планах на старый ламинат положить кусок промышленного линолеума. Это нужно для влагоустойчивости напольного покрытия. А после этого уже можно делать всевозможные полочки, ящички и заняться декором, например, посадить живые цветы.

Маргарита Жаворонкова

Фото «Призыва»