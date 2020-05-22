Насилие в семье. Что делать, чтобы тебя не абьюзили?

По статистике ООН, каждая третья женщина в мире когда-либо подвергалась акту физического или сексуального насилия. В своём интервью для РБК Анна Ривинова, директор центра «Насилию.нет», утверждает, что женщины могут долго терпеть издевательства, не обращаясь в полицию. С введением самоизоляции статистика по домашнему насилию резко возросла. Домашнее заточение для многих стало ещё большей бедой. Так, во Франции количество обращений на горячую линию службы спасения из-за издевательств со стороны домочадцев выросло на 30%. Да и в нашей стране в соцсетях то и дело всплывают истории о насилии в семье, фигурантами которых становятся достаточно известные личности. А уж что говорить об обычных людях.

По данным отчёта «Репродуктивное здоровье России 2011», из 25% женщин, пострадавших от насилия, только 7% подвергались физическим истязаниям (сексуального характера в том числе). Остальные 18% — это случаи психологического воздействия. В нашем обществе принято считать, что избиения и изнасилования представляют куда большую опасность, чем психологическая агрессия. Между тем такой вид абьюза (в переводе с английского abuse означает «злоупотребление») работает как бомба замедленного действия. Постоянное давление на психику может привести к психозам, стрессу, депрессии, а также к серьёзным заболеваниям — таким, как обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), психопатия или шизофрения.

Жить по принципу «Пусть орёт, зато не бьёт!» в корне не верно, так как в корне ошибочно выбирать, что опаснее — физическое или психологическое насилие. И то, и другое одинаково разрушительно для личности и жизни.

О том, как справиться с абьюзом, мы спросили у Ольги Климовой, детского и взрослого практикующего психолога, психотерапевта и члена Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.

Несколько слов об абьюзе

Абьюз – это зависимые и уничижительные отношения. «Их суть в том, что один из партнёров нарушает личные границы другого человека: унижает, допускает жестокость в своих действиях, дабы подавить волю жертвы», — говорит Ольга. Она также подчёркивает, что абьюзерами могут быть как мужчины, так и женщины.

— Но по своей практике, отвечая на вопрос, кто чаще всего становится жертвой, я скажу, что это именно женщины в отношениях с мужчиной, — отмечает психолог.

Важно понимать, что при абьюзе жертва и агрессор не меняются местами, они всегда остаются на своих позициях. И по некоторым причинам ущемляемая сторона не может найти выход из этой ситуации. Чаще всего абьюз – это семейная история, но он может также встречаться и в межличностных отношениях. Воздействие может быть не только психологическим, но и физическим, экономическим или сексуальным.

Как распознать абьюзера

Ольга подчеркивает, что абьюзера можно сразу узнать по ряду основных признаков:

Ревность . Абьюзер, как правило, очень ревнив, поэтому он очень негативно относится к общению своего партнёра с противоположным полом. Буквально выходит из себя при упоминании другого человека, контролирует звонки, переписки.

. Абьюзер, как правило, очень ревнив, поэтому он очень негативно относится к общению своего партнёра с противоположным полом. Буквально выходит из себя при упоминании другого человека, контролирует звонки, переписки. Обвинения . Такой человек всегда пытается сделать виноватым другого в любых ситуациях.

. Такой человек всегда пытается сделать виноватым другого в любых ситуациях. Тотальный контроль . Абьюзер контролирует каждый шаг своей жертвы, он должен постоянно знать, где и с кем она находится.

. Абьюзер контролирует каждый шаг своей жертвы, он должен постоянно знать, где и с кем она находится. Нестабильное настроение . Он может быть самым милым и дружелюбным человеком, но стоит произойти чему-то, что ему не нравится, как он превращается в монстра. Это беспощадный тиран, который может в любой момент обрушиться на свою жертву.

. Он может быть самым милым и дружелюбным человеком, но стоит произойти чему-то, что ему не нравится, как он превращается в монстра. Это беспощадный тиран, который может в любой момент обрушиться на свою жертву. Наличие двойных стандартов . Абьюзер считает, что существуют разные правила поведения, например, для противоположных полов. Что дозволено мужчине, то не дозволено женщине.

. Абьюзер считает, что существуют разные правила поведения, например, для противоположных полов. Что дозволено мужчине, то не дозволено женщине. Необъективная критика . Он всегда недоволен всем. Ему может не нравиться даже то, как партнёр одевается и говорит.

. Он всегда недоволен всем. Ему может не нравиться даже то, как партнёр одевается и говорит. Ограничение общения . Этот человек выступает против того, чтобы жертва поддерживала отношения с близкими и значимыми для неё людьми, ведь они могут открыть ей глаза на него. Часто такие истории так и остаются внутри семьи, потому что об этом стыдно и не принято говорить.

. Этот человек выступает против того, чтобы жертва поддерживала отношения с близкими и значимыми для неё людьми, ведь они могут открыть ей глаза на него. Часто такие истории так и остаются внутри семьи, потому что об этом стыдно и не принято говорить. Убеждённость абьюзера в неадекватном восприятии реальности именно жертвой, а не им самим. Абьюзер считает жертву эмоционально нестабильной, подчеркивает, что у неё есть проблемы, например, с памятью.

В четырех стенах с тираном

Нужно понимать, что, когда дело касается абьюза, всё очень индивидуально и зависит от его типа. То есть от того, в каких отношениях он возник. Также очень важно, присутствуют ли в этих отношениях дети.

— Именно в семье у детей формируется модель «мужчина-женщина». Они как бы записывают это поведение на подкорку и потом будут бессознательно воспроизводить его в своей семье, когда вырастут. Поэтому ради их блага стоит выходить из таких отношений, — предупреждает Ольга.

Вот несколько основных рекомендаций, которых стоит придерживаться, если прямо сейчас вы не можете обратиться за помощью к профессионалам:

Об этом нужно заявлять. Ольга считает, что чаще всего абьюз порождает вокруг себя замкнутую систему. Найдите возможности поговорить с психологом, обратитесь в центры поддержки (контакты ниже), расскажите о ситуации близким людям. Вам может помочь и поддержка социума. Не стоит недооценивать силу социальных сетей. Сегодня тема психологического насилия активно обсуждается в интернет-пространстве. Если вы всё же боитесь публичности в этом вопросе, то выскажитесь на анонимном форуме или на личной страничке в закрытом блоге.

Если есть возможность уйти – уходите. Вы можете на время переехать к родителям, к подруге или на дачу. Это очень хороший и действенный способ огородить себя от любого вида насилия. Если же переезд невозможен, то есть смысл разъехаться прямо внутри квартиры. Переходите в другую комнату. Создайте своё обособленное пространство, не пересекайтесь с абьюзером.

Установите личные границы. Для этого нужно ответить на ряд вопросов: «Кто я?», «Где я?», «Что со мной допустимо и позволительно, а что нет?» Бывают очень разные ситуации, когда абьюзеру, например, будет достаточно просто предупреждения. Но может и не помочь. В любом случае нужно, чтобы вы сами чётко понимали, какое поведение с вами недопустимо и не терпели неуважительного отношения партнёра к вам. Это первый шаг на пути к умению распознавать и пресекать абьюз на месте.

Не реагируйте на манипуляции. Для этого важно проговаривать себе те же самые установки, о которых мы говорили в предыдущем пункте: «Это недопустимо, я не позволю так к себе относиться», «Мне это неприятно». Эти фразы необходимо говорить в первую очередь себе. Игнорируйте выпады, уходите в свою комнату, не обращайте внимания на любые оскорбления и действия абьюзера! Здесь важно проявить выдержку.

Выход есть всегда

Когда у вас появится возможность выйти из дома, нужно обязательно обращаться за помощью к специалистам.

— Жертве абьюза, как правило, очень сложно выйти из этих отношений. Но это реально! Это подтверждает моя практика. Однако это очень большая эмоциональная нагрузка, поэтому обязательно нужен кто-то, на кого можно опереться, — утверждает Ольга.

Пострадавшему нужно прийти в себя и понять, как жить дальше. Многие прибывают в таких отношениях годами, но даже не знают, что это называется абьюзом. Они думают, что такое поведение – норма. Ольга убедительно советует всем, кто страдает от любого вида насилия в семье, не молчать и обращаться к специалистам. Нужно преодолеть внутренний барьер и заявить об этом. Это первый шаг к спасению!

Полезные адреса и телефоны:

Телефон доверия: 33-33-33. Здесь вас выслушают психологи, помогут разобраться в ситуации и найти из неё выход. Это круглосуточно, бесплатно и анонимно.

Владимирский комплексный центр социального обслуживания населения, отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Адрес: ул. Северная, д. 4а. Телефон: (4922) 43-15-25. Здесь работают не только психологи, но и юристы, которые разъяснят вам ваши права и помогут в случае необходимости правильно оформить соответствующие документы. Центр работает и в период режима самоизоляции.

Обращение в полицию (112), снятие побоев и официальная фиксация ваших травм, если насилие было физическим, помогут вам доказать, что это не ваши выдумки. Очень часто домашние агрессоры отрицают факт насилия.

Алина Фадеева

Заглавное фото: zen.yandex.ru