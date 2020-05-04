Нарушителя карантина наказали за курение у подъезда

Александровский городской суд впервые наказал нарушителя карантина по коронавирусу. 15 тысяч рублей заплатит местный житель за то, что покинул свою квартиру и вышел покурить к подъезду своего дома. В пресс-службе суда поясняют, что постановлением главного санитарного врача в Александровском и Киржачском районах мужчине было предписано находиться дома в режиме изоляции в течение двух недель из-за контакта с заболевшим COVID-19.

Постановление в законную силу не вступило.

Ранее Александровский городской суд рассматривал дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.6.1. КоАП РФ. Данная статья предусматривает административную ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности. Режим самоизоляции нарушили двое: один местный житель гулял с друзьями, а другой отвозил друга на личном автомобиле. Оба случая признаны административными правонарушениями. По решению суда первый заплатит штраф, второй отделался предупреждением.



Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире за нарушение карантина наказали женщину, вернувшуюся из Мексики. Она свободно посещала магазин. Суд назначил нарушительнице штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ольга Ефремова

Фото: мояоколица.рф