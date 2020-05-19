Нарушителей режима самоизоляции оштрафовали почти на миллион рублей

Суды Владимирской области, по данным на 7 мая, рассмотрели 708 дел об административных нарушениях режима самоизоляции. В итоге было назначено штрафов на сумму, превышающую 900 тысяч рублей. Самые крупные штрафы в размере 15 тысяч, 20 тысяч и 30 тысяч рублей были наложены на граждан, прибывших из других стран и проигнорировавших двухнедельный карантин, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Самые крупные штрафы наложены на нарушителей карантина.

Нарушителям карантинных мер грозят штрафы от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Если при этом был причинен вред здоровью человека или последовала смерть человека – штраф составит от 150 до 300 тысяч рублей.

Жителям региона напоминают, что статья КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения», по которой наказывают за нарушение самоизоляции и масочного режима, предусматривает для граждан наказание до 30 тысяч рублей.

Если нарушение повлекло причинение вреда здоровью человека или имуществу, либо если оно совершено повторно, то гражданин будет оштрафован на сумму от 15 тысяч до 50 тысяч рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что коэффициент распространения коронавируса во Владимирской области не снижается. Десять заболевших передают инфекцию 13 здоровым людям.

Ольга Ефремова

Фото: 24warez.ru