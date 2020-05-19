Напавшему на 9-летнюю девочку педофилу вынесли приговор

Суд вынес приговор по резонансному делу педофила из Владимира. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней). Ближайшие 14 лет осужденный проведет в колонии строгого режима. Известно, что ранее он уже был судим.

Ребенку удалось сбежать от преступника.

В ноябре прошлого года пьяный 58-летний мужчина прямо на улице схватил 9-летнюю девочку, сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области. Та возвращалась домой после тренировки. Угрожая, преступник затащил жертву к себе в квартиру и начал совершать противоправные действия. Зазвонил домофон, насильник испугался. В этот момент девочке удалось вырваться. Она выбралась через окно квартиры на первом этаже. В тот же день преступника задержали. Ребенку оказывал помощь психолог.

Ранее «Призыв» сообщал, что четырехмесячная девочка утонула в ванне. Трагедия произошла в Коврове.

Елена Пляскина

Фото: krasrab.ru