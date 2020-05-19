Начинается прием заявлений на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет

Приём заявлений на выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно начнётся с 20 мая. Об этом сообщает пресс-служба «Белого дома». Заявление можно подать лично в учреждении социальной защиты населения по месту жительства или через МФЦ. Сделать это можно и в электронном виде через портал госуслуг или по почте заказным письмом с уведомлением. Никаких документов предоставлять не нужно. Если заявление будет подано в этом году, выплаты назначат с 1 января 2020 года.

Размер выплаты составляет 5390 рублей.

Согласно федеральному закону, ежемесячное пособие в размере 5390 рублей полагается на каждого ребенка от 3 до 7 лет в тех семьях, где доход на человека составляет меньше прожиточного минимума. Во Владимирской области эта сумма на данный момент равна 10768 рублей.

Чтобы рассчитать, нуждается семья в выплатах или нет, нужно взять все доходы семьи за последние 12 месяцев и разделить на количество членов семьи. В доходы включаются все денежные поступления, в том числе пособия, пенсии, алименты. Подробнее об этом «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото: 1obl.ru