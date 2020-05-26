Начался суд над водителем «BMW», насмерть сбившим подростков

Ковровский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении водителя «BMW», насмерть сбившего двоих подростков на пешеходном переходе в Мелехово. Первое заседание состоялось накануне. После оглашения обвинения подсудимый вину признал, но лишь частично. Он не согласен с результатами медицинского освидетельствования на состояние опьянения, сообщает сайт Ковровского городского суда. В ходе судебного заседания были допрошены двое потерпевших. Еще одна потерпевшая не присутствовала, так как находится на больничном.

Рассмотрение дела отложено на 16 июня.

Водителя обвиняют по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения». Максимальный срок наказания, предусмотренный по этой статье, — лишение свободы до 15 лет.

Страшное ДТП, в котором погибли двое подростков — 13-летние мальчик и девочка, произошло вечером 4 сентября прошлого года. По версии следствия, водитель «BMW» двигался с нарушением правил дорожного движения, кроме того, он находился в состоянии наркотического опьянения. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, для совершения обгона он пересек сплошную линию дорожной разметки и выехал на встречную полосу. Лихач не убедился, что впереди остановившегося автомобиля отсутствуют пешеходы, продолжил движение и сбил детей, переходивших дорогу.

Обвиняемый был известен агрессивным вождением и прежде. Только за минувший год более 10 раз привлекался к административной ответственности. Также на него составлялись административные протоколы, например, за выезд на полосу встречного движения.

Ранее «Призыв» сообщал, что на основании проведенной экспертизы водителю «BMW» переквалифицировали статью обвинения.

Ольга Ефремова

Фото: kovrovsky.wld.sudrf.ru