Начало купального сезона перенесут из-за коронавируса

Начало купального сезона во Владимирской области рекомендовано перенести на более поздние сроки. Обычно водоемы готовят к 1 июня. Но пандемия COVID-19 внесла свои коррективы. На территории региона сейчас действует режим повышенной готовности. Жителям области предписано самоизолироваться. Свои рекомендации по срокам органам местного самоуправления дали в управлении МЧС.

— Сроки купального сезона устанавливаются органами местного самоуправления. В прошлом году он начался 1 июня. Но в этом году в связи со сложившейся эпидемической обстановкой данный срок будет рекомендовано перенести на более позднее время, — сообщил Игорь Богомазов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Владимирской области.

Обычно купальный сезон открывался 1 июня.

Дополнительная информация о начале купального сезона будет размещена на сайтах городских и районных администраций. Зато уже известна дата открытия навигации маломерных судов — 11 июня. Это нововведение 2020 года. Были внесены изменения в правила эксплуатации маломерных судов с целью сохранения рыбного поголовья. До официального начала сезона за самостоятельное открытие навигации предусмотрен штраф от 10 000 до 15 000 рублей.

МЧС напоминает, что с начала года произошло четыре происшествия на воде. Два человека погибли, один из них ребенок. Удалось спасти двоих.

Ранее «Призыв» сообщал, что из-за распространения коронавируса в городе Кольчугино вводится карантин.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»