На сто тысяч жителей региона приходятся 139 инфицированных

На сто тысяч жителей Владимирской области приходятся 139 инфицированных. Этот показатель, вполне естественно, растет. И здесь важна скорость распространения инфекции. Еще 11 мая число зараженных COVID-19 на сто тысяч было меньше сотни. А в конце апреля эти цифры не достигали и 50. При этом ежедневное увеличение инфицированных в регионе пока не радует. Сегодня в области выявили 83 новых случая. Суточный прирост заболевших — 4,5%.

Для сравнения, в Москве, которая является лидером по распространению COVID-19, на сто тысяч населения инфицированы 1196 человек. Зато суточный прирост зараженных четвертый день подряд меньше 3%. При этом на пике распространения коронавируса — 7 мая — этот показатель приближался к 8%. В среднем по стране он равен 3,9%.

Прирост заболевших в сутки составляет 4,5%.

Еще один важный показатель — коэффициент распространения коронавируса. Это соотношение числа больных, зарегистрированных в области в течение последних 4 суток, к количеству больных за предыдущие 4 дня. Сегодня он равен 1,2. Это значит, что десять носителей COVID-19 передают болезнь 12 здоровым людям. И это меньше, чем накануне, когда этот коэффициент был равен 1,3. Среднее количество людей, которых инфицирует один носитель COVID-19 до его изоляции, — важнейший показатель. Он учитывается при принятии решений о смягчении режима самоизоляции. Даже для первого этапа коэффициент должен снизиться до единицы.

Ранее «Призыв» сообщал, что число инфицированных коронавирусом во Владимирской области приближается к 2000.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»