На переходе, где погибла беременная женщина, установили фонари

Участок дороги от пересечения улиц Почаевской и Северной до пересечения Рокадной дороги с улицей Усти-на-Лабе во Владимире стал светлее. Там установили 20 новых уличных светильников. До этого участок дороги освещен не был. В темное время суток пешеходы пересекали проезжую часть с риском для жизни. А 20 января прошлого года там произошла трагедия. На нерегулируемом пешеходном переходе на улице 16 лет Октября водитель пассажирского автобуса «Mercedes» сбил 29-летнюю беременную женщину. От полученных травм она скончалась в больнице.

С просьбой установить на аварийном участке фонари в мэрию обратились общественники.

— Мэрия нас услышала. На Почаевской, включая место, где 20 января погибла под колесами автобуса беременная женщина, установили фонари. Разметка тоже обновлена. Ранее был убран рекламный щит, загораживавший знак «Пешеходный переход». Жаль только, что для логичных действий потребовалось так много времени и человеческие жертвы, — такой пост в своей официальной группе опубликовала общественная организация «Народный контроль».

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области началось благоустройство дворовых территорий. В передовиках оказались Владимир, Суздаль и Юрьев-Польский.

Ольга Ефремова

Фото: vladimir-city.ru