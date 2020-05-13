На «Пекинке» убрали левый поворот

Федеральные дорожники внесли коррективы в схему движения на «Пекинке» во Владимире. Ликвидировали левый поворот с трассы в сторону бульвара Иванова. Убрали стрелку на светофоре и нанесли новую разметку, согласно которой на разделяющую встречные потоки полосу выезжать запрещено. За полгода жители Владимира уже привыкли пользоваться удобным и регулируемым заездом в город, поэтому желающих совершить запрещающий маневр до сих пор достаточно.

— Выезд на бульвар художника Иванова при движении со стороны Нижнего Новгорода возможен через дорогу-дублер у АЗС и улицу Толмачевскую с пересечением трассы по прямому направлению на регулируемом перекрестке. Ранее действующая схема работала только в переходный период, — сообщили в пресс-службе «Упрдор Москва — Нижний Новгород».

Ремонтные работы на «Пекинке» завершат к осени 2020 года

Сейчас подрядная организация проводит обустройство участка федеральной трассы средствами организации движения по постоянной схеме: наносит разметку, монтирует барьерное ограждение, устанавливает знаки. Схема движения по «Пекинке» была утверждена в ноябре прошлого года. На перекрестке в районе бульвара Иванова оставили только один левый поворот – со стороны Москвы к автозаправкам.

«Отвоевали» жители перекрестки в районе поселка РТС, микрорайона Веризино и улицы Безыменского. На всех остальных перекрестках поэтапно убирают «зебры» и заменяют их надземными конструкциями. Лифты в переходах уже работают. Но включают их пока по звонку диспетчеру. «Призыв» испытал их работу.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»