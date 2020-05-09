Музыканты 8 городов объединились в видеопроекте «Символ Победы»

143 музыканта и 8 вокалистов объединились в первом в России оркестровом видеопроекте восьми населенных пунктов «Символ Победы». В числе их и наши земляки — музыканты образцового детского духового оркестра посёлка Бавлены Кольчугинского района. Все участники исполнили песню Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова «День Победы» и отправили организатору акции свои видео. Каждый из музыкантов, участвующих в проекте, сыграл аккомпанемент на своем инструменте. После монтажа получилось удивительное по звучанию оркестровое исполнение.

Гимн Победы в Великой Отечественной войне артисты исполнили дома.

В кратчайшие сроки, за две недели, было обработано более 200 аудио и видео файлов и смонтировано 4-минутное видео, сообщает пресс-служба правительства Магаданской области. Артисты именно этого региона стали организаторами первого в России оркестрового видеопроекта. Если быть точнее, то идея принадлежит руководителю Магаданского муниципального духового оркестра Алексею Грошевику. Ролик с песней, исполненной уникальным оркестром, разместили в Instagram на странице магаданского оркестра.

— Несмотря на жизненные сложности, все вместе мы будем праздновать великий праздник — День Победы. В этот день всегда играли духовые оркестры, и по всей России звучала песня «День Победы», ведь для нас это гимн того великого подвига, который совершили наши предки, — подчеркнули авторы поста.

9 мая все желающие смогут присоединиться к всероссийскому исполнению песни «День Победы». С такой инициативой выступил народный артист СССР Василий Лановой. Ранее «Призыв» сообщал, что музыканты группы «Рекорд Оркестр» обратились к своим поклонникам и также предложили принять участие во всероссийской акции #ПоемДеньПобеды. Акция начнется сразу после минуты молчания в 19.00.

Ольга Ефремова

Фото: weburg.net