Мужчина погиб на пожаре в Петушинском районе

Супругу погибшего спасли соседи

Пожар в дачном доме унёс жизнь мужчины. Супругу погибшего удалось спасти. На помощь пришли соседи. Увидев огонь из окон первого этажа, они вызвали пожарных и вынесли двух людей из горящего помещения. Пожар произошел минувшим вечером в СНТ «Родник» д. Киржач Петушинского района. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 21.09. Вызов оказался запоздалым. Когда пожарные были на месте, огнём был охвачен практически весь дачный дом.

 Фото ГУ МЧС России по Владимирской области

Площадь пожара составила 36 квадратных метров.

Прибывшие пожарные оперативно локализовали возгорание и не дали огню распространиться на соседние хозяйственные постройки, — уточнила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Установлено, что пожар возник на первом этаже из-за возгорания электронагревательного прибора. Основная версия случившегося: подвели техника или проводка, работающая в предельном режиме.

Ранее «Призыв» сообщал о крупном пожаре в деревне Лесниково Гусь-Хрустального района. Там горела пилорама.

Ольга Ефремова 

Фото: news.myseldon.com

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