Мужчина погиб на пожаре в Петушинском районе

Пожар в дачном доме унёс жизнь мужчины. Супругу погибшего удалось спасти. На помощь пришли соседи. Увидев огонь из окон первого этажа, они вызвали пожарных и вынесли двух людей из горящего помещения. Пожар произошел минувшим вечером в СНТ «Родник» д. Киржач Петушинского района. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 21.09. Вызов оказался запоздалым. Когда пожарные были на месте, огнём был охвачен практически весь дачный дом.
Площадь пожара составила 36 квадратных метров.
— Прибывшие пожарные оперативно локализовали возгорание и не дали огню распространиться на соседние хозяйственные постройки, — уточнила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.
Установлено, что пожар возник на первом этаже из-за возгорания электронагревательного прибора. Основная версия случившегося: подвели техника или проводка, работающая в предельном режиме.
Ранее «Призыв» сообщал о крупном пожаре в деревне Лесниково Гусь-Хрустального района. Там горела пилорама.
Ольга Ефремова
Фото: news.myseldon.com
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Пожары и дтп уносят столько жизней