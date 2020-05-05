Мужчина погиб на пожаре в Петушинском районе

Пожар в дачном доме унёс жизнь мужчины. Супругу погибшего удалось спасти. На помощь пришли соседи. Увидев огонь из окон первого этажа, они вызвали пожарных и вынесли двух людей из горящего помещения. Пожар произошел минувшим вечером в СНТ «Родник» д. Киржач Петушинского района. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 21.09. Вызов оказался запоздалым. Когда пожарные были на месте, огнём был охвачен практически весь дачный дом.



Площадь пожара составила 36 квадратных метров.

— Прибывшие пожарные оперативно локализовали возгорание и не дали огню распространиться на соседние хозяйственные постройки, — уточнила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Установлено, что пожар возник на первом этаже из-за возгорания электронагревательного прибора. Основная версия случившегося: подвели техника или проводка, работающая в предельном режиме.

Ранее «Призыв» сообщал о крупном пожаре в деревне Лесниково Гусь-Хрустального района. Там горела пилорама.

Ольга Ефремова

Фото: news.myseldon.com