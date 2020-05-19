Музей хрусталя готов к открытию

Музей хрусталя на Театральной площади готов к открытию после масштабного ремонта. Но посетителей ждут только после снятия ограничений — пока все музеи страны закрыты из-за коронавируса. Сейчас в Троицкой церкви, где находится музей, завершается монтаж обновленной экспозиции. В ней представлено более 400 музейных предметов. За 2,5 года, пока музей был закрыт на реставрацию, его интерьеры преобразились. Отремонтировали музейные залы, было закуплено современное выставочное оборудование, разработана новая концепция экспозиции.

Стержень выставки — история дореволюционного и современного художественного стекла — сохранился.

Более того, к Международному дню музеев здесь появился новый экспонат, а вернее, целая композиция «Архитектура». Её автор — Вячеслав Зайцев, главный художник Гусевского хрустального завода с 1999-го по 2012 год. Дарителем стала супруга известного адвоката, коллекционер Марина Добровинская.

Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:

Это возрождённый музей. Он существует с 1974 года. И я очень надеюсь, что сейчас, когда закончится вся эта история с болячками, наши посетители увидят четвертую версию музея. Открытие этого музея сопровождалось очень приятным событием. Понятно, что сейчас не самое лучшее время, чтобы делать закупки. Но нам было очень важно поместить сюда одну очень интересную работу главного художника завода Вячеслава Зайцева.

И мы обратились к благотворителям – выделить средства для приобретения данной работы. Нашелся тонкий ценитель стекла и хрусталя, замечательная женщина, коллекционер Марина Добровинская, которая купила для музея эту композицию. Она называется очень символично – «Архитектура».

Композиция «Архитектура» состоит из 7 скульптур, выполненных в форме декоративных ваз сложной формы из бесцветного, синего и красного хрусталя. Они были сделаны методом выдувания в специально изготовленные формы. После чего прошли огранку в технике широкоплоскостного гранения.

Ранее «Призыв» сообщал, как владимирские музеи подключились к «скучающему» флешмобу.

Фото и видео пресс-службы ВСМЗ

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