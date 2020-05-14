Мундштук помог узнать о судьбе пропавшего солдата

Поисковикам удалось установить судьбу уроженца Владимирской области Михаила Ивановича Чернова, не вернувшегося с Великой Отечественной войны. Он более 75 лет числился пропавшим без вести. Помог курительный мундштук, найденный рядом с останками солдата. Однако, чтобы разгадать записи на нем, пришлось изрядно потрудиться. Удивительной историей поделилась группа «Поисковики Владимирщины».

Останки четырех бойцов Красной Армии были найдены в прошлом году в запаханных окопах в Харьковской области. Солдаты погибли от осколков снарядов в июле 1943 года в боях за освобождение левобережной Украины от фашистских захватчиков. Медальонов при них не было, красноармейские книжки не пощадило время. Зато нашли курительный мундштук.

На четырех гранях находки была надпись: «Иванов ОБ / Вишынки / Собинскаго р-н / Ч. М.».

В апреле этого года донецкие поисковики обратились к активистам владимирской общественной организации «Часовые памяти» с просьбой найти в Собинском районе родственников «Иванова ОБ». Однако оказалось, что человек с такой фамилией и инициалами из Собинского района на фронт не призывался.

Дальнейшая работа с мундштуком привела владимирских поисковиков к догадке, что солдата на самом деле звали «Ч. М.», а Иванов ОБ — это Ивановская область. Собинский район, как и большая часть Владимирской области, до 1944 года входила в состав Ивановской промышленной области. Оставалось найти человека с такими инициалами, уроженца деревни Вишенки Собинского района, участника Великой Отечественной войны. Кропотливая работа дала результат. Выяснилось, что это Чернов Михаил из Вишенок, 1903 ( или 1905) года рождения.

Окончательное подтверждение поисковики нашли на ресурсе ОБД «Мемориал». Из документов Минобороны следовало, что красноармеец Чернов воевал в 20-й гвардейской дивизии, освобождавшей Донбасс от фашистов, а в Вишенках у него осталась жена Анастасия Ивановна Чернова. Оставалось только найти родственников солдата, чтобы сообщить им известие об их предке. Но оказалось, что Вишенок в Собинском районе было, как минимум, три. Кроме этого, существовал еще хутор Вишенский.

И вот глава администрации Черкутинского сельского поселения Светлана Разумова 8 мая нашла сына красноармейца Михаила Чернова из Вишенок Вадима Чернова, который проживает в Черкутино. Там же живет и дочь солдата Галина. Оба родились в начале 1930-х годов и помнят отца. По воспоминаниям Галины Михайловны, он работал счетоводом в местном колхозе и в Черкутино на почте, участвовал в Советско-финляндской войне. На борьбу с фашистами ушел летом 1941 года. В 1942 году, по словам дочери, Чернов пришел с фронта с отмороженными руками. Восстановившись, он вновь ушел на фронт и не вернулся.

Останки Михаила Чернова передать на родину невозможно, поскольку отделить их от останков трех его боевых товарищей нельзя. Они будут захоронены с почестями на одном из воинских мемориалов в Харьковской области, уточняют поисковики. Мундштук и другие личные вещи Чернова передадут владимирским поисковикам, которые вручат их на вечное хранение в семью героя Великой Отечественной войны.

Ранее «Призыв» рассказывал, что в Курской области нашлись родственники летчика, разбившегося на истребителе Ла-5 около деревни Михалево Муромского района во время Великой Отечественной войны.

Ольга Ефремова

Фото группы «Поисковики Владимирщины»