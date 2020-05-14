Можно ли найти любовь в Интернете и как это сделать

Несмотря на огромное количество специализированных сервисов для знакомств в Интернете, многие испытывают трудности с поиском второй половинки (18+). Иногда безрезультатное общение затягивается на месяцы и годы, а у пользователей просто опускаются руки и теряется вера в онлайн-знакомства. Впрочем, этого можно избежать, если учесть советы специалистов и некоторые особенности такого способа поиска партнера.

Определите свою целевую аудиторию

Практически все сайты знакомств оснащены фильтрами для поиска нужных вам анкет. Однако начинающие часто игнорируют их и начинают писать тем людям, которые показаны на первой странице или в рейтинге популярности. Если ваша цель, например, знакомства в Питере, незачем впустую тратить время на рассмотрение анкет из Новосибирска. Прежде чем приступать к перепискам, выставьте нужный вам город, возраст и другие параметры избранника или избранницы, которые могут вас заинтересовать.

Также не забывайте, что в топе рейтинга обычно находятся люди, которые и так не обделены вниманием. Им приходят сотни сообщений в день, и по-настоящему заинтересовать таких пользователей будет очень сложно. Обратите свое внимание на анкеты средней популярности – шансы встретить там интересного человека не ниже, а общаться с ним будет гораздо проще, чем со «звездами» ресурса.

Будьте самим собой

Анонимность в Интернете часто соблазняет на то, чтобы приукрасить свою действительность. Однако это первый шаг к тому, чтобы потерпеть неудачу в поиске второй половинки. Вранье очень быстро раскрывается и никак не помогает построить отношения. Даже на начальных этапах общения постарайтесь быть откровенными, особенно относительно:

возраста;

внешнего вида;

социального положения;

уровня доходов.

Поверьте, свою любовь находят самые разные люди. Вам не обязательно быть модельной внешности или президентом крупного холдинга, чтобы обрести свое счастье. Сконцентрируйтесь на своих достоинствах, будьте реальной версией себя, а не отретушированной рекламной картинкой. Это не только упростит дальнейшее общение, но и сделает вас более привлекательными в глазах потенциальных партнеров.

Честные и не приукрашивающие действительность люди выглядят более уверенными, самодостаточными и надежными.

Не стоит скрывать и цели своего пребывания на сайте. Есть люди, которые настроены идти под венец после первых свиданий, другие, наоборот, ищут необременительные встречи, чтобы скрасить свой досуг. Не нужно тратить свое и чужое время, если ваши цели диаметрально противоположны.

Не превращайте общение в допрос

Отправляя сообщения понравившемуся парню или девушке, старайтесь не только выведывать интересующую вас информацию, но и делиться своей. Часто серьезно настроенные люди составляют целый перечень вопросов и начинают буквально бомбить ими понравившегося человека. Такой допрос ни к чему хорошему не приведет. Не забывайте рассказывать о себе, делиться своим мнением, больше общаться в разрезе общих интересов.

Дурной тон также выкатывать перечень требований к своему избраннику или избраннице, аргументируя их лишь собственным желанием. Даже если вы обсуждаете будущую модель отношений, говорите не только о том, что хотите от них получить, но и о том, что готовы давать взамен. Согласитесь, фразы «хочу, чтобы мой муж много зарабатывал» и «я подарю семейный уют и надежный тыл человеку, который меня обеспечит» воспринимаются совершенно по-разному.

Ищите качественные и подходящие вам площадки

Существуют сотни сайтов для знакомств в Интернете, но не все из них одинаково эффективны. Прежде чем регистрироваться на портале, убедитесь в том, что там:

реальные пользователи;

подходящий вам контингент;

удобный интерфейс.

Успешно знакомятся как на платных, так и на бесплатных ресурсах. Однако среди сайтов подобной направленности есть много узкоспециализированных сервисов, например, для поиска содержанок, знакомств людей определенной возрастной категории, сексуальной ориентации и даже политических взглядов.

Не затягивайте с реальными встречами

Если ваше общение проходит гармонично, вы видите, что заинтересовали своего собеседника так же, как и он вас, скорее переходите к дальнейшим действиям. Сайты знакомств – лишь первый этап вашего сближения. Не стоит бояться реальных встреч, ведь только во время оффлайн-свидания можно по-настоящему узнать человека, оценить, насколько вы подходите друг другу. Если не готовы к совместной прогулке или встрече в ресторане, переведите ваше общение хотя бы в режим телефонных разговоров или бесед по видеосвязи. В Интернете вы не вдвоем, а среди миллионов пользователей. Чем дольше вы остаетесь в онлайне, тем выше вероятность, что понравившегося парня или девушку уведет кто-то более решительный.

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