Московские медики привезут знания, оборудование и тесты на коронавирус

Московские медики, которые прибудут для помощи нашим специалистам в борьбе с коронавирусом, проведут во Владимирской области около двух недель. Об этом сообщается на сайте Агентства городских новостей «Москва». В регион планируется направить бригаду врачей из шести человек. В зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе они будут оказывать помощь в том или ином населенном пункте.

— В составе мультидисциплинарных бригад — высокопрофессиональные врачи и медсестры, которые уже прошли несколько месяцев борьбы с COVID-19. В их составе — пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи и реанимационные медсестры, — приводят слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой наши коллеги.

Предполагается, что столичные медики прибудут во Владимирскую область уже завтра. Вместе со специалистами регион получит необходим медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ и тесты на коронавирус.

Направить московских медиков в шесть регионов страны предложил Сергею Собянину Владимир Путин. Кроме нашей области дополнительная помощь будет оказана Дагестану, Северной Осетии, Ингушетии, Забайкальскому краю и Пскову. Вопрос был поднят на рабочей встрече главы государства со столичным градоначальником.

— С учетом накопленного опыта и серьезного запаса прочности московской системы здравоохранения, я бы попросил вас, уважаемый Сергей Семенович, поддержать регионы, направить в них бригады московских медицинских работников. В первую очередь эта помощь востребована в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, а также в Забайкальском крае. Просил бы коллег сделать это как можно быстрее. Кроме того, в дальнейшем, в ближайшие дни следует предусмотреть направление московских медицинских бригад во Владимирскую и Псковскую области, — высказался президент.

Куда точно будут направлены московские специалисты, пока не сообщается.

Не исключено, что они придут на помощь своим коллегам в инфекционном госпитале Владимира. Тем более, по информации «Призыва», в ОКБ COVID-19 подтвержден у нескольких медицинских работников. А значит, опытные врачи будут как раз кстати.

На данный момент во Владимирской области 2554 носителя коронавируса. Большая часть заболевших в областном центре. Выздоровели от опасной инфекции 567 человек. 20 жителей региона скончались. Только за сутки в области два новых летальных случая. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото: Известия