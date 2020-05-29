Московские медики привезут знания, оборудование и тесты на коронавирус

Приедет бригада из шести человек

Московские медики, которые прибудут для помощи нашим специалистам в борьбе с коронавирусом, проведут во Владимирской области около двух недель. Об этом сообщается на сайте Агентства городских новостей «Москва». В регион планируется направить бригаду врачей из шести человек. В зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе они будут оказывать помощь в том или ином населенном пункте.

В составе мультидисциплинарных бригад — высокопрофессиональные врачи и медсестры, которые уже прошли несколько месяцев борьбы с COVID-19. В их составе — пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи и реанимационные медсестры, — приводят слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой наши коллеги.

Столичные медики помогут шести регионам. Фото: Известия

Предполагается, что столичные медики прибудут во Владимирскую область уже завтра. Вместе со специалистами регион получит необходим медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ и тесты на коронавирус.

Направить московских медиков в шесть регионов страны предложил Сергею Собянину Владимир Путин. Кроме нашей области  дополнительная помощь будет оказана Дагестану, Северной Осетии, Ингушетии, Забайкальскому краю и Пскову. Вопрос был поднят на рабочей встрече главы государства со столичным градоначальником.

С учетом накопленного опыта и серьезного запаса прочности московской системы здравоохранения, я бы попросил вас, уважаемый Сергей Семенович, поддержать регионы, направить в них бригады московских медицинских работников. В первую очередь эта помощь востребована в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, а также в Забайкальском крае. Просил бы коллег сделать это как можно быстрее. Кроме того, в дальнейшем, в ближайшие дни следует предусмотреть направление московских медицинских бригад во Владимирскую и Псковскую области, — высказался президент.

Куда точно будут направлены московские специалисты, пока не сообщается.

Не исключено, что они придут на помощь своим коллегам в инфекционном госпитале Владимира. Тем более, по информации «Призыва», в ОКБ COVID-19 подтвержден у нескольких медицинских работников. А значит, опытные врачи будут как раз кстати.

На данный момент во Владимирской области 2554 носителя коронавируса. Большая часть заболевших в областном центре. Выздоровели от опасной инфекции 567 человек. 20 жителей региона скончались. Только за сутки в области два новых летальных случая. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото: Известия

 

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