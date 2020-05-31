Московские медики приехали учить владимирских коллег бороться с COVID-19

Десант московских врачей-специалистов высадился вчера во Владимирской области. Они передадут местным коллегам опыт борьбы с коронавирусом. Всё это напоминает сюжет советских произведений о заброске светил науки в зоны эпидемий (например, «Открытую книгу» Вениамина Каверина), разве что в литературе светила едут в глухую периферию, где с медициной просто швах, а здесь речь идёт о регионе, не хуже других рапортовавшем о готовности искоренить COVID-19. Тем не менее из Москвы откомандированы шестеро специалистов: врач-инфекционист, пульмонолог, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог, хирург и помощник анестезиолога-реаниматолога.

Врачи направлены во Владимирскую область по инициативе президента Владимира Путина.

Наставничество москвичей в регионе-33 продолжится две недели. Великолепную шестёрку встретили на территории областной клинической больницы. Там находится один из инфекционных госпиталей. Встретить москвичей приехали вице-губернатор Сергей Шевченко, курирующий местное здравоохранение, руководство облздрава и ОКБ и собственно те, кому и будут передавать опыт — «представители медицинского сообщества», как их назвали в пресс-релизе «Белого дома». Десант привез с собой гуманитарный груз — лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты, экспресс-тесты для диагностики и медицинское оборудование, отмечено в документе.

— Помощь здравоохранению Владимирской области со стороны столичного региона не случайна, поскольку Москва, Московская область, а также западные районы Владимирской области являются частью общей столичной агломерации, которая в большей степени подвержена инфицированию COVID-19. Обмен мнениями и опытом будет очень полезен. Мы намерены выработать совместный план действий по борьбе с COVID-19 в нашем регионе, — отметил во время мероприятия Сергей Шевченко.

В последнее время во Владимирской области отмечается стабилизация эпидемиологической обстановки, число госпитализируемых в инфекционные подразделения уменьшается, полагает вице-губернатор. Он отметил, что в регионе достаточно свободного коечного фонда для госпитализации пациентов, нуждающихся в реанимационных мероприятиях. Регион-33 даже перевыполнил нормативы Минздрава РФ по диагностике COVID-19: показатель тестирования на 100 тысяч населения у нас составляет около 100, а необходимо 70.

Сразу по приезде бригада московских специалистов приступила к работе на базе инфекционного госпиталя областной клинической больницы. С работниками других инфекционных госпиталей региона они будут общаться с помощью телемедицинских технологий.

Савелий Докучаев

Фото пресс-службы администрации области