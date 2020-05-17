Мошенники создали фейковые сайты по выплате детских пособий

Интернет-мошенники надувают людей из-за спроса на детские пособия. Ради наживы мазурики создали несколько десятков фейковых сайтов, на которых якобы можно оставить заявки на выплаты. Стать жертвой обмана легко. Внешне сайты имитируют официальный портал госуслуг. В названиях фейковых сайтов часто встречаются слова gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie.

Мошенники используют разные схемы «развода».

На некоторых ресурсах злоумышленники просят ввести логин и пароль от настоящего портала госуслуг и крадут эту информацию. На других сайтах пользователю сообщают, что ему положена социальная выплата от государства, а потом предлагают ввести реквизиты банковской карты и оплатить комиссию или налог. Деньги и данные карточки тоже попадают к мошенникам.

— Если вы хотите подать заявку на детское пособие, убедитесь, что вы находитесь на официальном портале госуслуг. Его адрес — gosuslugi.ru. Внимательно проверяйте адресную строку браузера, надпись должна быть именно такой. Также если перед адресом вы не видите префикс https (где «s» означает secure — безопасное) и знак закрытого замочка, то лучше этот сайт покинуть и совершенно точно не оставлять здесь свои данные. Не платите никаких комиссий «за перевод пособия на счет», они не предусмотрены, — предостерегает жителей Владимирской области от обмана эксперт Отделения Владимир Банка России Евгений Гаврилюк.

Также владимирцам настоятельно рекомендуют не переходить по ссылкам рассылок, которые часто используют мошенники. Ранее «Призыв» рассказывал о том, что заявление на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей владимирские семьи могут подать до 1 октября.

Ольга Ефремова

Фото:56orb.ru