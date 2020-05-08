Монеты в честь ковровских оружейников поступили в обращение

Банк России выпустил монету номиналом 10 рублей, посвященную 75-летию Победы, а также серию из 19 памятных монет номиналом 25 рублей «Оружие Великой Победы». На них отмечены в том числе и заслуги ковровских оружейников, создателей стрелкового оружия. Это Петр Максимович Горюнов, создатель станкового пулемета СГ-43, и Георгий Семенович Шпагин, конструктор пистолета-пулемета ППШ-41.

— Все монеты являются законным средством платежа и станут хорошим подарком к юбилею Победы не только для коллекционеров, но и для всех жителей, — уточнила эксперт Отделения Владимир Банка России Наталья Верба.

Банк России продолжает традицию выпуска памятных монет.

Первая памятная монета в честь тех, кто отдал жизнь за Отчизну, была выпущена в 1965 году. Она вышла к 20-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Это рубль с изображением памятника советскому воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине. Монета была выпущена огромным тиражом, почти 60 миллионов штук. Она стала символом победы страны, её знали в каждой советской семье.

Ранее «Призыв» сообщал, что в рамках празднования 75-летия Великой Победы жители региона смогут принять участие в памятных акциях «Фонарики Победы» и «Окна Победы».

Ольга Ефремова

Фото: cbr.ru