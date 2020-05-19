Мой маленький и нежный зверь: на самоизоляции с ангорским хомяком

Стать ближе к домашнему животному и понимать его нужды. В этом самоизоляция помогает как нельзя лучше. Вот уже два месяца люди просто не разлей вода со своими кошками и собаками. Вот и мне перед введённым режимом повышенной готовности посчастливилось взять домой Алабая. Но это не большой пес и даже не щенок. Так зовут моего ангорского хомячка. Он всеобщий домашний любимец и, как это цинично ни звучит, хороший заменитель гаджетов для детей.

Сегодня мы вместе со старшим научным сотрудником кафедры экологии и биологии ВлГУ Русланом Жуковым расскажем о главных правилах жизни с хомячком.

Почему хомяк, а не котики?

Вообще, я кошатница с детства. Мои дети тоже не могут пройти мимо каждой мурки на улице. Но ремонт в новой квартире год назад поставил табу на кошек. Тогда пришлось считаться с мнением мужа. Особенно после того, как наш юный мейн-кун начал, игнорируя свою когтеточку, вонзать когти в кожаный диван и спинку кровати. В итоге красавец отправился на перевоспитание к свекрови. Сейчас он живет там на полном пансионе и владеет всеми комнатами и поверхностями в квартире. Для своей мамы я тоже завела кошку и навещаю их обеих регулярно. Вот такая любовь на расстоянии. Я, конечно, не теряю надежды завести кошку и в своем доме, где уже не надо будет беречь ремонт и новую мебель. Но пока это лишь мечты. Зато мне и детям дали добро на хомяка. Эти забавные пушистики почти как котики. Выбор пал на ангорскую породу, потому что ещё в студенческие годы у меня был такой хомяк и я знаю, что они милахи и добряки. Хотя в зоомагазинах эта порода редко встречается.

Стоимость хомяков разных видов примерно одинаковая: от 300 до 400 рублей.

Кому можно заводить?

Брать хомяка к себе в дом можно любым семьям, где ни у кого нет аллергии на шерсть. Животные не агрессивны. Единственное, если их долго тискать, они могут слегка куснуть за палец, как бы сигналя о своем дискомфорте. Но укус безболезненный и неопасный. Его можно просто обработать перекисью или йодом. По словам Руслана Жукова, домашние хомяки достаточно чистоплотны по сравнению с теми, которые обитают в дикой природе.

— Эти млекопитающие дома приспосабливаются хорошо и достаточно быстро размножаются при наличии пары. Но живут хомяки недолго, как и все грызуны, всего 2-3 года. Потому что у них очень развит метаболизм. Но есть исключение в виде морских свинок. Эти долгожители живут по 7-8 лет, — рассказывает биолог. — В домашних условиях чаще всего разводят два вида хомяка: джунгарский и сирийский. Причем первые любят жить группами, а вторые — в одиночестве. Это важно знать, потому что если двух сирийских посадить в одну небольшую клетку, то один другого может убить.

А ещё нужно быть готовым к тому, что днем хомячки будут отлеживаться в своих норках, а ночью активничать. В нашем случае каждый вечер начинается с операции «Побег из железной клетки». Алабай, не щадя своих зубов, старается перекусить металлические прутья. Но ему это пока не удалось. Руслан рекомендует всем владельцам хомяков приобрести им специальные тренажеры – беговые колеса для выплеска энергии.

«Хомячий» рацион

Ещё одна преимущество по сравнению с кошками — это недорогое содержание хомяка. Едят они специальный сухой корм, который состоит из разнообразных зерновых культур и сухофруктов, а также свежие овощи и фрукты. Стоит одна пачка в пределах 100 рублей и хватает ее на 2 месяца с условием докорма другими продуктами. Также хомякам можно давать травку с улицы. Например, они хорошо едят клевер, листья одуванчиков. Но срывать их следует вдали от проезжей части. На зиму можно запастись сеном либо покупать проросший овес в зоомагазинах. Я иногда балую своего питомца баранкой или засохшим кусочком сыра, как Рокки из «Чипа и Дейла».

Ветеринары не советуют давать хомякам ананасы, виноград, а также продукты с искусственными красителями. Это может навредить пищеварению.

Выбираем или строим апартаменты

Вот и добрались мы до самого дорогостоящего момента в содержании хомяка. Клетки для самых маленьких «джунгариков» стоят в зоомагазинах в среднем около 1000 рублей. Моему Алабаю там не разместится. Просторное жилище с лабиринтами и двумя этажами обойдется, как минимум, в 3000 рублей. Я нашла в интернет-магазине клетку чуть побольше джунгарской, с размерами 25 х 14 х 33 см. В комплекте шла лесенка, домик, тарелочка, беговое колесо. Поилку покупала отдельно. Но, наблюдая каждый день за питомцем, вижу, что ему здесь тесновато. По колесу он даже ни разу не пробежал, потому что просто застрянет там.

Наш эксперт Руслан советует брать клетки с размерами 50 х 30 и примерной высотой в 20 сантиметров. А лучше не тратиться на покупку и поспрашивать клетку у своих знакомых, ведь наверняка на балконах, чердаках и в гаражах кто-то хранит ненужный металлолом. После прежних владельцев клетку нужно промыть, продезинфицировать. И можно запускать зверьков.

А ещё я заметила, что клетки для попугаев достаточно просторные и стоят недорого – около 1000 рублей. А для хомяков в них можно сделать несколько этажей. А ещё клетку можно смастерить самим, используя строительную арматурную сетку с мелкой ячейкой. А в качестве поддона подойдет плотный пластик.

— Главное не ставить клетку под прямыми солнечными лучами. Это недопустимо. Хомяк не должен перегреваться. Оптимальная температура — 20-22 градуса, — говорит Руслан Жуков.

Первые травмы

Как я уже говорила, хомяк был куплен не только в качестве кошкозаменителя для мамы, но и для детского досуга. В хорошем смысле этого слова. Сейчас на самоизоляции оттянуть ребятню от гаджетов тяжело. А каждый раз книжку ребенка не заставишь читать. Поэтому уход за хомячком и тихие игры с ним, например, в лабиринте из Лего, считаю приемлемым занятием. Нашего хомяка, которого дети полюбили, я им доверяю, они обращаются с ним бережно. Но однажды к дочке пришла подружка, которая нечаянно (я надеюсь) уронила его с высоты собственного роста. Хомяк от испуга обмочился, а его задние лапки перестали двигаться. То есть он начал их волочить. Мы были шокированы и решили везти его в ветклинику, как поступили бы с любым своим домашним питомцем в случае ЧП. Помню, подростками мы с подружкой как-то приносили своих хомячков на консультацию к ветеринарам с подозрением на аллергические пятнышки. Тогда с нас вообще не взяли оплату. Но в этот раз дело было куда серьезней.

Вылечили одного хомячка по цене пяти

Итак, в состоянии аффекта и переживания за своего хомяка мы приезжем в одну из частных клиник. Там, узнав, кого мы принесли на прием, немного недоумевают, но карту пациента заводят. После чего мы идем на прием к врачу. Одного осмотра было мало. Хомяк, по совету медиков, прошел ещё два рентгена (видимо, для моего успокоения). В итоге травму позвоночника исключили. Хомяку вкололи витамины и актовегин, прописали эти уколы на дому и отправили в кассу. Здесь я, конечно, удивилась выставленному счету. Итак, осмотр, рентген и укол хомяку обошелся нам в 1700 рублей. На эту сумму можно было купить пять таких хомячков, подумала я… но уже не нашего. Деньги, естественно, заплатила. Поэтому всем урок на будущее: прежде чем получить услугу в ветклинике, узнайте её стоимость. От размера животного она не зависит.

— Если хомяк упал, но при этом нормально себя чувствует, то бить тревогу не стоит. Если у него возникли проблемы с передвижением, координацией, его следует показать специалисту. В домашних условиях сложно диагностировать какую-либо травму. Косточки у них хрупкие, поэтому с хомячками стоит обращаться очень бережно, — призывает биолог.

Нужно давать свободу… но ограниченно

По словам Руслана Жукова, дикие хомяки, которые живут в полях, лугах, гораздо крупнее и красивее домашних. Но дома они не приживутся. А по отношению к человеку будут вести себя достаточно агрессивно. Поэтому рисковать не стоит, опять же из-за различных болезней, которые часто переносят дикие животные.

Что касается вольных хлебов, мы своему домашнему Алабаю всё-таки раз в день даем устроить трип по квартире. У него даже есть своя перевалочная станция рядом с помойным ведром. Он сам полюбил это темное место в квартире, к которому пробирается через нижний бордюр. А ещё хомяк не раз карабкался по занавескам в поднебесье, но был схвачен на полпути. Хорошо, что передвигается он не очень быстро и застать его с поличным можно в любом уголке квартиры.

В общем, всем, кому по каким-то причинам нельзя заводить кошек и собак, а рыбки навевают тоску, я советую брать хомячков. Они неприхотливые, а при должном уходе совсем не пахнут.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»