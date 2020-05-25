Министерство культуры выступило против увольнений в Коврове

«Культурно» и по-тихому оптимизировать сферу культуры в Коврове у местных чиновников не получилось. Решение главы города о сокращении дирекции ДК, художественных и музыкальных школ вызвало широкий резонанс. Скандал дошел до федеральных чиновников. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщила директор областного департамента культуры Алиса Бирюкова.

— Вандалы тоже уничтожали произведения искусства, ценности которых не понимали. «Ковровский» случай был обсужден на видеоселекторе с Министерством культуры. Министерство солидарно с позицией департамента, считает недопустимыми массовые увольнения работников культуры, грубое, непродуманное объединение учреждений, предложенное главой Коврова, — сообщила Алиса Бирюкова.

Сейчас, по словам директора департамента культуры, телефон и почту ее ведомства обрывает шквал обращений от творческих коллективов Коврова, а также родителей воспитанников ДК. Люди высказываются против объединения учреждений под единого начальника.

Законность увольнений еще предстоит проверить прокуратуре.

Сегодня петицию в защиту уволенных директоров в администрацию Коврова отнесет Кристина Колпакчи. Электронный документ уже подписали более 1700 человек. Автор петиции является актрисой народного музыкально-драматического театра «Поиск». Творческий коллектив занимается в Доме культуры имени В.П. Ногина, где директор также попал под увольнение.

— Руководителей уволили без объяснения причин. Сейчас их поддерживают многие жители города и района. Собирают подписи, выставляют посты, проводят флешмобы. Потому что если все музыкальные школы, дома культуры объединить под одного директора, начнется развал всей выстроенной годами системы. Каждый человек должен заниматься своим делом. В среду состоится Совет народных депутатов, где примут окончательное решение по этой ситуации. Я верю, что моя петиция подействует, результат будет, — надеется Кристина Колпакчи.

Родителей, чьи дети занимаются во дворцах культуры, а также получают дополнительное образования в учреждениях, попадающих под реструктуризацию, тоже не остались в стороне. Они пишут коллективные письма местным депутатам и призывают как-то повлиять на решение мэра Коврова.

— Детям после таких «оптимизаций» просто негде будет учиться и развивать свои таланты. Наша художественная школа единственная, её некуда сокращать. Потом диплом МБУ ДО «ДХШ г.Коврова» очень ценится при поступлении в высшие учебные заведения России. А после объединения ценность учебного заведения сократится в разы,— уверена Ольга Базунова, мама учащейся художественной школы. — Вы должны понимать, к чему приведет объединение музыкальной и художественной школы. Это крах для дополнительного образования в сфере культуры Коврова. Мэр Юрий Морозов не исполняет наказы президента, который просил не увольнять людей в сложившейся непростой ситуации. Он же одним днем увольняет 7 человек, заслуженных жителей города. Какой пример он подает другим руководителям?

Тем временем сами уволенные сомневаются, что смогут дальше сотрудничать с нынешним главой города. Об этом они лично сообщили «Призыву».

Напомним, что глава Коврова Юрий Морозов объяснил свой поступок тем, что в период пандемии городская казна потеряла миллионы рублей. И сокращение штата работников культуры поможет восполнить эту брешь. Но это оправдание в областной администрации посчитали, мягко говоря, неубедительным.

— Пока по факту дело сводится к обезглавливанию городской культуры. Декларируется, что за счёт увольнений руководящего и административно-управленческого состава будет повышена зарплата оставшимся творческим работникам. Однако со всей очевидностью можно сказать, что дальнейшие предполагаемые слияния и изменения сломают сложившуюся, крепкую, многократно подтверждавшую свою работоспособность систему культурных учреждений Коврова. Все эти действия приняты вопреки заявленной общегосударственной позиции поддержки сферы культуры, как наиболее пострадавшей в период коронавируса, необходимости сохранения занятости и социальной сферы, — подчеркнула Алиса Бирюкова.

Быстрая реакция общественности на увольнение директоров, чьи сферы деятельности показались чиновникам «ненужными» в пандемию, всё-таки возымела силу. Так на днях удалось сохранить должность руководству спортивных школ. Что касается уже уволенных руководителей учреждений культуры – пока решение главы неизменно.

Губернатор на заседании оперативного штаба предупредил, что данный поступок подразумевает персональную ответственность. И рекомендовал главам муниципалитетов впредь советоваться с проектными офисами, прежде чем кого-нибудь уволить. Потеря кадров может напрямую отразиться на целевых показателях и реализации нацпроекта. Отчитываться перед президентом придется всем.

Ранее «Призыв» сообщил, что в «Белом доме» предложили создать совместную рабочую группу для решения кадровой проблемы в Коврове.

Татьяна Данилова