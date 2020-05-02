Микроавтобус с пассажирами перевернулся во Владимире

Маршрутка №5 перевернулась на улице Горького во Владимире. ДТП произошло сегодня, 2 мая, около 13:50. По предварительной информации, автомобиль «Ford Focus» под управлением жителя города Владимира 1994 г.р. столкнулся с движущимся впереди в попутном направлении микроавтобусом «ГАЗ NEXT». Маршрутка выехала встречку и опрокинулась, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.

В результате ДТП пострадали трое из четырех пассажиров микроавтобуса. Всех доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Водители транспортных средств за оказанием медицинской помощи пока не обращались.

— Сотрудниками ГИБДД было организовано дорожное движение в обход места автоаварии, осуществлялись регулировочные мероприятия. В настоящее время движение восстановлено, — сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.

По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Ранее «Призыв» сообщал, что пассажирка погибла в ДТП на встречке в Коровском районе.

Елена Пляскина, Полина Тарбеева

Фото предоставлены пресс-службой УМВД по Владимирской области