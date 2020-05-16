МФЦ начали работать по предварительной записи

Во Владимирской области заработали многофункциональные центры предоставления услуг. Можно совершить сделки с недвижимостью, оформить паспорта и различные субсидии, подать заявку в детский сад и встать в очередь на улучшение жилья. Сюда же обращаются и по поводу подтверждения личного кабинета на портале госуслуг. Но принимают только по предварительной записи. Выбрать дату и время предлагают либо по телефону, либо через сайт МФЦ.

— Я давно оформил личный кабинет на портале госуслуг, но зайти в него не могу третий день. Хотел подать заявление на выплаты детям. Знаю точно пароль, но зайти не получается. Пришёл в первый день работы МФЦ, но и они не помогли. Говорят, записывайтесь по телефону, а дозвониться невозможно. Сказали, что разобраться с кабинетом на госуслугах можно быстро, но без предварительной записи не помогут, — удивляется житель Владимира Сергей.

Телефон для предварительной записи в МФЦ – (4922) 77-30-77 и сайт mfc33.ru

В многофункциональные центры пускают только в масках, перчатки приветствуются. На входе у клиентов измеряют температуру. Всех просят соблюдать безопасную дистанцию. Больше всего сейчас обращений по детским выплатам и регистрации договоров купли-продажи объектов недвижимости. В агентствах недвижимости рассказывают, что из-за введённого режима самоизоляции простаивали десятки сделок.

Но многие компании и предприятия по-прежнему не могут вернуться к своей привычной работе. Как «Призыв» сообщал ранее, обновлен список тех, кому ещё рано возвращаться на свои рабочие места.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»