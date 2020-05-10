Мемориал «Вечный огонь» открылся во Владимире

Во Владимире состоялась торжественная церемония открытия мемориала, посвященного Великой Победе. Он разместился рядом с музейно-выставочной экспозицией на территории Главного управления МЧС России по Владимирской области (район Всполья). «Мемориал — это дань уважения и памяти погибшим воинам и ныне живущим ветеранам Великой Отечественной войны», — подчеркнул врио начальника ГУ МЧС России по Владимирской области полковник Руслан Блинов.

Мемориал будет работать постоянно. Любой желающий может прийти и почтить память героев-победителей.

Но всё же нужно оговориться: прийти можно, но лучше не сейчас, в период самоизоляции. Из-за сложной эпидобстановки даже сама церемония открытия проходила с участием узкого круга должностных лиц, без приглашенных гостей. После открытия собравшиеся возложили цветы к мемориалу и памятнику маршалу Василию Ивановичу Чуйкову.

Ранее «Призыв» сообщал, что 17 портретов воинов-победителей Великой Отечественной войны украсили фасад здания владимирской школы № 43.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области