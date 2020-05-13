Медсестра с диагнозом коронавирус умерла во Владимире

Палатная медсестра из Владимира пополнила список врачей, умерших во время пандемии коронавируса. Имя 47-летней сотрудницы городской больницы № 4 появилось на сайте памяти медицинских работников, погибших от COVID-19. Факт смерти одного из медицинских специалистов, инфицированных коронавирусом во Владимирской области, подтвердили «Зебре ТВ» в департаменте здравоохранения. Однако никаких подробностей не сообщается.

В общей сложности за время пандемии в регионе инфицированы 139 медицинских работников, сообщает информационное агентство ТАСС. Статистика приводится по состоянию на 11 мая. Тогда коронавирус был подтвержден у 1326 человек. Получается, что каждый десятый инфицированный имеет отношение к системе здравоохранения. 18 медиков выздоровели.

Самая сложная ситуация в городской клинической больнице скорой медицинской помощи. Вспышка там была зафиксирована 12 апреля, когда COVID-19 обнаружили у пациента. За месяц инфекцию уже подтвердили у 71 сотрудника медучреждения.

— По состоянию на 13.00 12 мая у 14 врачей, 44 медицинских работников среднего звена и у 13 работников из числа младшего персонала подтверждена новая коронавирусная инфекция. При этом два врача и четверо медицинских работников среднего звена уже выздоровели. В обсерваторе городской клинической больницы скорой медицинской помощи Владимира находятся шесть человек, — уточнили ТАСС в пресс-службе областной администрации.

Болеют в «Красном Кресте» и пациенты.

Так по состоянию на 6 мая 48 человек заразились коронавирусом. Об этом «Призыву» сообщили в областном департаменте здравоохранения.

— Четверо пациентов переведены в инфекционные госпитали в связи с необходимостью оказания медицинской помощи по основному заболеванию. 12 пациентов получили медицинскую помощь в условиях обсервационного отделения. Остальные отправлены на амбулаторное лечение, — подчеркивают в облздраве.

По заверению областных властей, городская клиническая больница скорой медицинской помощи работает в круглосуточном режиме оказания экстренной стационарной медицинской помощи пациентам хирургического, травматологического, урологического и гинекологического профилей. «Красный Крест» принимает больных, которые нуждаются в неотложной помощи или имеют направление от врачей первичного звена. Вновь поступающих пациентов тестируют.

По информации и.о. главного врача больницы, в медучреждении развернуты 15 реанимационных коек для носителей инфекции. Еще 7 мест предназначены для оказания помощи условно инфицированным пациентам, которые поступают на госпитализацию.

По нашей информации, вспышка коронавируса могла быть зафиксирована и в акушерском корпусе областной клинической больницы. Среди зараженных якобы есть беременные женщины и медперсонал. Несколько рожениц с подтвержденным диагнозом уже стали мамами. Предназначенное для беременных отделение в инфекционном госпитале ОКБ уже переполнено. Однако областные власти пока не комментируют ситуацию в родильном доме.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимир вышел на первое место по числу инфицированных коронавирусом.

Полина Тарбеева

Фото ТАСС