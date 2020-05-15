Медработникам пересчитали выплаты после разъяснения Минздрава

Деньги будут начислять по сменам

Положенные федеральные выплаты медики Владимирской области начали получать лишь со вчерашнего дня. До этого их начальство, главврачи, не понимали толком, как насчитывается зарплата за коронавирусных больных. Об этом в интервью телеканалу «Губерния» заявил директор департамента здравоохранения Алексей Мозалев. На днях его ведомство получило разъяснения от Минздрава о порядке премирования сотрудников. И там ничего не сказано про оплату каждой минуты, проведенной с больным, как было прежде. Теперь расчет будет проводиться по сменам. Эту информацию уже донесли до всех руководителей медучреждений.

Деньги медикам будут выплачиваться с апреля по июнь включительно.

До получения разъяснения из Минздрава осуществлялся хронометраж работы и производились доплаты непосредственно по времени, проводимому с больным COVID-19. В разъяснениях же нам ответили, что вне зависимости от количества времени расчет будет проходить по сменам. После чего и была произведена доплата необходимых средств, — говорит Алексей Мозалев.

Для начисления всех выплат медработникам во время пандемии COVID-19 Владимирская область получила 115 миллионов рублей из федерального бюджета. На эти надбавки имеют право порядка 4000 человек, включая сотрудников станции скорой помощи, амбулаторного, поликлинического звена и стационаров. В программе поддержки участвуют 47 медицинских организаций по всей области.

Но выплаты разные. Если брать постановление № 415, деньги по нему должны получить все работники, которые находились в контакте с пациентами в группе риска, не обязательно с подтвержденным диагнозом COVID-19. Суммы рассчитываются по средней заработной плате. Как сообщили «Призыву» владимирские фельдшеры, по этой надбавке им заплатили около 12 тысяч рублей.

Алексей Мозалев, директор департамента здравоохранения:

  • Это уже выполнено. Пересчеты проводились сразу же после обращения работников скорой помощи. Я лично связывался с коллегами.
  • Поэтому перерасчет по станции скорой помощи города Владимира был произведен ещё в праздничные дни, и деньги уже им начислены на заработную карточку. Перерасчет по дополнительным выплатам был сделан 4000 медработникам.

Но есть ещё постановление № 484 — выплаты за работу с больными коронавирусом. Здесь суммы четко прописаны. Врачи, работающие в стационаре, должны получить 80 тысяч рублей, 50 – среднему медперсоналу и 25– младшему. Надбавки по данному постановлению положены и на станции скорой помощи. И здесь у фельдшеров остались всё же вопросы.

— У нас в беседе из профсоюза порядка 80 человек. Из них только 9 сказали, что получили выплату по 484-му постановлению. Но они получили все по 25 тысяч, — сообщил «Призыву» один из фельдшеров станции скорой помощи. – Каким образом распределяют? Якобы главврачу Жукову приходят сведения о подтвержденных случаях ковида, а они потом по данным пациента смотрят, какая бригада к пациенту выезжала и выезжала ли вообще. И вот кто выезжал, тому заплатили.

По словам Мозалева, все положенные выплаты уже получили водители станции скорой помощи, а также лаборанты, кто занимается выявлением коронавирусной инфекции. Более того, как пообещали в облздраве, за май работники «скорой» помимо федеральных выплат должны получить ещё дополнительные 10 тысяч рублей из областного бюджета.

Если работники не получат положенных надбавок, они могут обратиться с жалобой на круглосуточную «горячую» линию департамента здравоохранения 8 (800) 707-19-55 либо направить письмо по электронной почте. Все обращения отрабатываются в течение дня.

Ранее «Призыв» сообщал о «горячей линии» ОНФ, которая также начала принимать жалобы от медработников Владимирской области.

Татьяна Данилова

Видео предоставлено пресс-службой администрации Владимирской области

Фото «Призыва»

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