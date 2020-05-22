Медики из Струнино заявили, что их вынудили уволиться

В больнице города Струнино, кажется, снова разгорается скандал. Медики, недавно уволенные оттуда, заявили, что сделали это по принуждению. С таким заявлением они выступили перед местными депутатами. В прошлом месяце все отделения в больничном городке были закрыты, персонал распущен, часть людей уволена. Однако перед этим медикам предложили ездить на работу в инфекционный госпиталь Карабаново, где лежат больные с COVID-19. Многие на это не пошли. В итоге 21 человек, среди которых 6 врачей, медсестры и санитарки, были вынуждены написать «по собственному желанию».

Медработник больницы в Струнино:

Нас главный врач подвел к увольнению. То есть даже не посмотрели, что 65+, начали отправлять в инфекционный госпиталь.

В отделе кадров ничего другого нам не предложили, отказали в больничном и в отпуске за свой счет, с сохранением среднего заработка.

Ранее главврач Александровской районной больницы, в состав которой входит медучреждение в Струнино, уже заявлял, что сотрудники увольнялись сами, опасаясь работать с пациентами с коронавирусом. Депутатам он пообещал, что, как только закончится пандемия, вновь начнется плановая госпитализация, вот тогда на работу примут всех: и новые кадры, и старые, но не всех.

Эммануил Здановский, главврач Александровской районной больницы:

Мы намерены открыть все существующие отделения. Желающие работать смогут это делать вновь. А те, кто идет на пенсию… Мы ищем замену врачебному составу.

Есть кандидатуры. Надо молодых тоже принимать на работу.

Депутаты горсовета Струнино заявили, что недовольны ситуацией и обычные пациенты. Своих врачей и медсестер местные жители знают по именам. Людям сейчас приходится за лечением ездить в Александров. На защиту медработников встали и представители областного парламента.

Наталья Пронина, депутат Законодательного Собрания Владимирской области:

Посмотрите, такое количество медицинских работников. Все они уволились с работы. Это очень печально. И наша задача сейчас эту ошибку срочно исправить. Эти люди проработали около 30 лет. Вот сейчас закончится инфекция коронавирусная, кто здесь будет работать?

Мы сейчас доделываем нашу струнинскую больницу, отделения будут пустые. У нас ушел персонал из неврологии, окулисты, терапия.

Мы направили в облздрав официальный запрос по ситуации в больнице. Ранее «Призыв» сообщал, что Следственный комитет инициировал проверку по всем жалобам медиков Александровского района.

Татьяна Данилова

Заглавное фото и видео Халиды Бурлаковой