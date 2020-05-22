Медики из Струнино заявили, что их вынудили уволиться

В больнице города Струнино, кажется, снова разгорается скандал. Медики, недавно уволенные оттуда, заявили, что сделали это по принуждению. С таким заявлением они выступили перед местными депутатами. В прошлом месяце все отделения в больничном городке были закрыты, персонал распущен, часть людей уволена. Однако перед этим медикам предложили ездить на работу в инфекционный госпиталь Карабаново, где лежат больные с COVID-19. Многие на это не пошли. В итоге 21 человек, среди которых 6 врачей, медсестры и санитарки, были вынуждены написать «по собственному желанию».
Медработник больницы в Струнино:
- Нас главный врач подвел к увольнению. То есть даже не посмотрели, что 65+, начали отправлять в инфекционный госпиталь.
- В отделе кадров ничего другого нам не предложили, отказали в больничном и в отпуске за свой счет, с сохранением среднего заработка.
Ранее главврач Александровской районной больницы, в состав которой входит медучреждение в Струнино, уже заявлял, что сотрудники увольнялись сами, опасаясь работать с пациентами с коронавирусом. Депутатам он пообещал, что, как только закончится пандемия, вновь начнется плановая госпитализация, вот тогда на работу примут всех: и новые кадры, и старые, но не всех.
Эммануил Здановский, главврач Александровской районной больницы:
- Мы намерены открыть все существующие отделения. Желающие работать смогут это делать вновь. А те, кто идет на пенсию… Мы ищем замену врачебному составу.
- Есть кандидатуры. Надо молодых тоже принимать на работу.
Депутаты горсовета Струнино заявили, что недовольны ситуацией и обычные пациенты. Своих врачей и медсестер местные жители знают по именам. Людям сейчас приходится за лечением ездить в Александров. На защиту медработников встали и представители областного парламента.
Наталья Пронина, депутат Законодательного Собрания Владимирской области:
- Посмотрите, такое количество медицинских работников. Все они уволились с работы. Это очень печально. И наша задача сейчас эту ошибку срочно исправить. Эти люди проработали около 30 лет. Вот сейчас закончится инфекция коронавирусная, кто здесь будет работать?
- Мы сейчас доделываем нашу струнинскую больницу, отделения будут пустые. У нас ушел персонал из неврологии, окулисты, терапия.
Мы направили в облздрав официальный запрос по ситуации в больнице. Ранее «Призыв» сообщал, что Следственный комитет инициировал проверку по всем жалобам медиков Александровского района.
Татьяна Данилова
Заглавное фото и видео Халиды Бурлаковой
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