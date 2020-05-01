Медики из карабановской больницы намерены защищать свои права

Сотрудница Карабановской районной больницы Ольга Овинникова получила травму — химический ожог. Утверждает, что от защитного костюма. Тот якобы замачивали в хлорке. Инцидент из мелкого внутриучрежденческого рискует перерасти в открытый конфликт. Медработник намерена обратиться в прокуратуру, и следы на лице будет изучать «око государево». Руководитель медучреждения претензии отвергает. Карабановские костюмы, по его словам, не хуже, чем в Коммунарке.

Медработник получила травму, работая в отделении, где находятся пациенты с коронавирусной инфекцией.

Дело было 24 апреля. Ольга Овинникова после часа ношения маски и защитного костюма почувствовала жжение кожи лица. Снимать форму она не могла по регламенту. До конца смены приходилось терпеть. В итоге девушка получила ожог.

— Я сняла маску и увидела, что у меня покраснение, отёк и волдыри. Я подошла к Петру Казанцеву, начальнику инфекционного госпиталя. Тот предположил — аллергия. Но на следующий день стало хуже. Травматолог поставил диагноз — химический ожог 1-2-й степени. Потом меня в ожоговом центре смотрели, тоже подтвердили производственную травму, — сообщила «Призыву» пострадавшая.

Как утверждает Ольга Овинникова, у её коллег были схожие травмы. Но те не жалуются: бояться рассердить руководство. По словам медика, костюмы, в которых приходится лечить больных с коронавирусной инфекцией, приходится потом замачивать в хлорке. За этим и следуют ожоги. Но в противном случае есть риск подцепить инфекцию. Что и случилось, как утверждает Ольга, с одной из её коллег. Но руководство медучреждения насчёт защищённости сотрудников другого мнения.

— Все костюмы медикам выданы давно. Ходят они, как в Коммунарке, в противочумных халатах, масках, бахилах, перчатках. Всё нормально. Люди привыкли только плохое говорить, — сказал «Призыву» Петр Казанцев, начальник инфекционного госпиталя Карабановской районной больницы.

Александровский портал «Goaleks.ru» разместил видео, на котором настоящая прачечная по стирке противочумных костюмов в госпитале. В процедурной замочены маски и бахилы. По словам пострадавшей, увольняться из больницы она не собирается. Как и её коллега, заболевшая COVID-19. Та уже написала заявление в прокуратуру и обратилась с жалобой в Минздрав. Будет защищать свои права и Ольга Овинникова.

Татьяна Данилова

Заглавное фото: vremya-bir.ru