Медикам заплатят надбавки без учёта времени общения с больными COVID-19

Федеральные стимулирующие доплаты медработникам, которые помогают людям, больным коронавирусом, будут рассчитываться по самому факту работы с такими пациентами, без привязки ко времени. На уровне Правительства РФ 15 мая внесены изменения в ранее принятое постановление, касающееся порядка выплат. По новым правилам стимулировать также будут водителей скорой помощи — сотрудников транспортных компаний, работающих на аутсорсинге. Во Владимирской области уже начался пересчёт и выплаты надбавок в полном объёме.

Изменения в порядок выплат стимулирующих надбавок внесены Постановлением № 678 от 15 мая 2020 г.

Врачи, непосредственно работающие с больными COVID-19, должны получать по 80 тысяч рублей, фельдшеры и медсёстры — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей в месяц. Для врачей скорой помощи, работающих в составе бригад, имеющих дело с коронавирусными пациентами, предусмотрены выплаты по 50 тысяч рублей. Фельдшерам, медсёстрам и водителям экипажей машин полагается по 25 тысяч рублей в месяц. Во Владимирской области, как видимо, и во многих других регионах, случилось так, что обещанные суммы разошлись с полученными на руки. Это произошло потому, что надбавки начислялись, исходя из времени общения медиков с пациентами — по минутам и часам. Сейчас, наконец, всё встаёт на свои места.

Как заверил руководитель облздрава, перерасчёт уже сделали сотрудникам станции скорой помощи г. Владимира. Те, по их словам, ранее получили в качестве доплаты лишь по 12 тысяч рублей .

Алексей Мозалев, директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области:

Это уже выполнено. Пересчеты проводились сразу же после обращения работников скорой помощи. Я лично связывался с коллегами.

Поэтому перерасчет по станции скорой помощи города Владимира был произведен ещё в праздничные дни, и деньги уже им начислены на заработную карточку. Перерасчет по дополнительным выплатам был сделан 4000 медработникам.

Выплаты за работу с коронавирусными пациентами предусмотрены на три месяца: апрель, май и июнь. Правительство РФ также утвердило распределение очередного транша межбюджетных трансфертов на сумму более 22,4 млрд рублей. Они пойдут в регионы на доплаты медработникам, помогающим больным с коронавирусом. За счёт этих средств будут обеспечены выплаты за май. Если у медиков Владимирской области возникают вопросы относительно надбавок, они могут обратиться с жалобой на круглосуточную «горячую» линию департамента здравоохранения 8 (800) 707-19-55 либо направить письмо по электронной почте. Все обращения отрабатываются в течение дня.

Сергей Дорохин

Фото: avatars.mds.yandex.net

Видео предоставлено пресс-службой администрации Владимирской области