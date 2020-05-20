Медикам выплатили более 145 миллионов рублей за пациентов с COVID-19

«Белый дом» отчитался о выполнении поручения президента по стимулирующим выплатам медицинским работникам и водителям скорой медицинской помощи региона, работающим с пациентами с COVID-19. Сообщается, что их получили 5600 человек. Общая сумма выплат за май и июнь составила 145,6 млн рублей.

Средства перечислены на лицевые счета сотрудников.

Всего из федерального бюджета на стимулирующие выплаты медицинским работникам и персоналу учреждений здравоохранения Владимирской области с апреля по июнь направлено 438,2 млн рублей. Между тем областные власти отмечают, что выделенных денег не хватает. Есть потребность еще в 200 млн рублей. Заявка на получение этих средств направлена в Министерство здравоохранения России.

Облздрав открыл круглосуточную «горячую линию» по телефону 8 (800) 707-19-55 для медицинских работников по вопросам предоставления стимулирующих выплат за работу в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

Ранее «Призыв» сообщал, что Следственное управление СК РФ по Владимирской области начало доследственную проверку ситуации в Александровской районной больнице. Там медики пожаловались на занижение компенсаций, положенных при работе с пациентами, больными COVID-19.

Ольга Ефремова

Фото: orenonline.ru