МЧС выявило нарушения пожарной безопасности в больницах с ИВЛ 

Органы госпожнадзора Владимирской области проверили больницы, где имеется кислородное оборудование и аппараты ИВЛ. Поводом для этого послужили трагедии, произошедшие в Москве, Красногорске и Санкт-Петербурге. Там на пожарах в объектах здравоохранения и социальной защиты населения погибли люди. Во Владимирской области проверочные мероприятия прошли с 15 по 19 мая. Из-за ограничительных мер по коронавирусу пришлось обследовать помещения и эвакуационные пути дистанционно, с помощью видеосвязи. Особое внимание обратили на противопожарное состояние помещений, оборудованных аппаратами ИВЛ, кислородным оборудованием. Без нарушений не обошлось.

— По итогам обследования объектов здравоохранения и социальной защиты населения было составлено 11 административных протоколов со штрафными санкциями на общую сумму 140 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Оштрафовано одно юридическое лицо на сумму 90 тысяч рублей.

Основные нарушения, которые обнаружили проверяющие, коснулись отсутствия проектной документации на системы автоматической пожарной сигнализации. В предписаниях указаны сроки, в рамках которых необходимо устранить эти и ряд других, менее существенных нарушений.

По данным чрезвычайного ведомства, в регионе работают 43 учреждения социальной защиты населения с круглосуточным пребыванием людей. Аппараты ИВЛ установлены в 15 медицинских учреждениях.

Ранее «Призыв» сообщал, что сотрудники МЧС, принимавшие участие в тушении пожара на складе медицинских отходов, отправлены на карантин. В изоляции им предстоит провести, как минимум, две недели.

Ольга Ефремова

Фото: ivteleradio.ru