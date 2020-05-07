Масло и сметану с кишечной палочкой нашли в учреждении здравоохранения

Молочную продукцию с кишечной палочкой поставляли в государственное соцучреждение здравоохранения Владимирской области. Какое именно, пресс-служба регионального Россельхознадзора не озвучивает. Сообщается, что нарушения были выявлены в рамках мониторинговых исследований. В лабораторию были направлены: сметана м.д.ж. 20%, производителя ООО «Милково» и масло сладко-сливочное «Традиционное» производителя ООО «Вязниковский молочный край».

Производители опасной продукции — из Вязниковского района.

Согласно полученным протоколам испытаний в обоих образцах были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, уточняют в ведомстве. Опасная продукция была снята с реализации. Одновременно производителям выданы предписания на отзыв декларации о соответствии. В настоящее время они исполнены.

Ранее «Призыв» сообщал, что за кишечную палочку владимирских сыроваров оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Ольга Ефремова

Фото: tvoiugolok.ru