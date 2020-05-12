Марк Русаков: хочу стать писателем, выхода книг которого будут ждать

Знакомьтесь, 25-летний Марк Русаков – молодой писатель из Коврова. Он создает стихи и прозу. За плечами литератора – уже несколько книг в жанре фантастики и сотни стихотворений. Семь произведений Марка опубликованы на ЛитРес, где ознакомиться с ними и оставить отзыв о прочитанном может каждый желающий. Мы решили пообщаться с Марком, чтобы узнать, а как писателю живется в самоизоляции, какие ограничения пандемия внесла в привычный уклад жизни и не стала ли сложившаяся в мире ситуация темой для нового романа?

Сложное начало

В судьбе Марка не все складывалось просто. Молодой человек живет с диагнозом ДЦП. Причина – врачебная ошибка, в результате которой случилась родовая травма.

— Да, один врач совершил ошибку, но другие врачи спасли меня от смерти. И мои родители сделали все, чтобы я максимально был здоров в сложившихся обстоятельствах. Они совершили что-то невероятное, так как это огромный труд. Жить с заболеванием психологически тяжело, так как понимаешь, что не будь его, ты бы сделал намного больше. Ты был бы лучше. Но моя семья всегда верила в меня. Она сделала все и даже больше, чтобы я был счастлив. И я счастлив.

Однако Марк и сам сделал многое. Несмотря на ограничения по здоровью, мальчик ходил в обычную школу в Коврове. В старших классах в силу определенных причин перешел на дистанционную форму обучения и готов дать нынешним школьникам несколько полезных советов. Молодой человек считает, что успех «удаленного» обучения во многом зависит от самого ученика:

— Я по натуре сверхпунктуальный и очень переживал за учёбу, поэтому казусов вроде «не включил компьютер и не вышел на урок» не было. Планировал занятия и исполнял план. И учёба шла очень хорошо и комфортно.

Затем Марк поступил в Орловский государственный институт культуры, который закончил с отличием. В Орел он поехал один, жил у бабушки, за которой еще и присматривал все время своей учебы. А вот выбор профессионального пути, говорит юноша, был во многом предопределен.

— Я родился в творческой семье. Моя мама — режиссер народного театра, папа – педагог. Я буквально вырос в атмосфере искусства. С ранних лет я ходил к маме в театр: на репетиции, на спектакли. Она считала, что я «лакмусовая бумажка» для постановки. По моей реакции она определяла, будет ли интересен спектакль зрителю. И это срабатывало.

«Все начинается с любви…»

Стихи Марка надо слушать. Они удивительно музыкальны. Когда Марк учился в институте, его однокурсники и преподаватели решили организовать творческий вечер начинающего поэта. И одна талантливая девушка Ксения Савинова написала и исполнила песню на стихотворение Марка. Получилось просто здорово! Послушайте.

Кстати, поэзия для юноши началась именно с влюбленности.

— Я начал писать стихи в 2009 году. И поводом стала девушка, которая мне понравилась, — вспоминает Марк. — Хотя в целом состояние влюблённости не помогает творчеству. Помню, писал интенсивно после предательства, во время душевных переживаний. Есть определенная степень обнаженности души. И когда она слишком откровенная, то ее лучше не показывать. Стихи для меня — это концентрат эмоций. Их писать легче, намного легче, чем прозу. Но чтобы они появились, должны произойти какие-то события, которые тебя затронут. Для меня поэзия — это не форма изложения, а именно чувства и мысль.

«Как жить, если ненавидишь свой голос?»

Марк говорит, что именно пандемия коронавируса заставила его решиться на смелый поступок и победить свой внутренний страх. Молодой человек стал начитывать свои стихи и выставлять видео в социальных сетях. Сделать это было непросто. Из-за заболевания у юноши есть проблемы с речью, и слова звучат не всегда внятно. Но разве это главное?

— Все мы не вечны. Когда началась паника из-за вируса, я принял решение, что именно сейчас надо попытаться сделать что-то, на что не осмеливался раньше. Этот шаг дался мне очень тяжело. Представьте, человек, который невнятно говорит, будет этот «дар» выставлять на показ, чтобы все вслушивались в текст. Но я прыгнул с этого самолёта неуверенности. И готов к любой критике, хотя раньше к этому относился очень болезненно.

Как жить, если ненавидишь свой голос?

Он же есть, но возникают разные мысли.

И слова испытывают жажду, и фразы испытывают голод,

А ты на листе пытаешься нарисовать его.

Как он выглядит? Явно же не красавец…

Что-то наподобие меня,

И за спиной у него целый ранец

Моментов, которых не поменять.

Не изменить, не вернуть, как было.

А как было? А я не знаю.

Одна сторона медали мне открыта

И ребро, которое ближе к раю,

Тоже не увидишь

В жизни комфорт, в мыслях хожу по краю.

И дело не в обиде.

И дело не про расстройства.

Мысли не про это.

Всё равно не поймете,

Всё равно не те у нас устройства

И не те шляпы, и не те кеды…

Что? Белый стих? Да о чем вы?

Он чернеет на глазах,

И я это вижу отчетливо…

К сожалению, только я.

На странице Марка в Инстаграме есть несколько видео, в которых друзья юноши тоже прочитали его стихи, преподнеся эти записи ему в подарок на день рождения. Тем самым они поддержали его смелый поступок. Да, Марк, твои стихи должны звучать! Читай их: это правильное решение!

Проза нагрянула нежданно

А вот проза, по признанию молодого человека, давалась сложнее. Она «явилась» к Марку на последнем курсе института, когда юноша был занят написанием диплома. Но отказать во внимании неожиданно нагрянувшей гостье было невозможно, поэтому пришлось писать и ее. Параллельно с дипломом. На учебный результат, кстати, такой тандем повлиял положительно. И доказательством тому является красный диплом.

— Прозу писать сложнее, и времени это занимает больше, но в процессе можно музу отпустить на несколько страниц «на перекур». И дальше сюжет может развиваться сам, благодаря каким-то иным факторам. Кстати, в школьные годы я очень мало читал, но лет в девятнадцать начался такой период, когда я начал глотать книги, не прожевывая. Читал взахлеб от Ницше до Сервантеса, от Шекспира до Буковски, от Брэдбери до Кинга и так далее. Я понял, что многое пропустил и надо наверстать. Но детская литературная база у меня была, так как каждый день родители мне читали.

Стивен Кинг и Апокалипсис

«Мы умерли вчера, чтобы воскреснуть завтра» (18+), «Заменив смерть» (18+), «Апокалипсис в картинках» (18+), «Алкоголизм как повод к путешествию» (18+) – всего Марк опубликовал семь прозаических произведений. Любимый жанр — фантастика. И практически все названия, откровенно говоря, звучит мрачновато.

— Да, у меня много мрака, страха. Не знаю почему. Мой любимый писатель Стивен Кинг. Возможно, поэтому, — поясняет автор.

Но темы юноша в своих произведения поднимает вечные, актуальные во все времена. Это человек и мир, его окружающий. А также то, как человек может повлиять на среду, в которой живет, какие внешние обстоятельства могут заставить его действовать? Или нужна внутренняя мотивация?

— «Апокалипсис в картинках» — это история о жизни в новом мире. Туда попадают герои произведения. Нам кажется, что наш привычный мир мы знаем наизусть, даже если не бывали во многих его уголках, — рассказывает юноша. — В моей книге герои понимают, что они ничего не знают об этом мире, не предполагают даже, что он сможет дать им или взять у них. И во многом это последствия их поведения. Ведь надо бережно относиться к миру, где ты живёшь.

К своим произведениям Марк сам придумывает иллюстрации, делает дизайн обложек, хотя иногда ему помогают друзья. К примеру, вот эту книгу оформил приятель Марка Алексей Забегалов.

Романы Марка Русакова опубликованы на ЛитРесе. На вопрос, как молодому автору там разместиться, юноша отвечает:

— Как попасть на ЛитРес? Отправляешь туда работу, и если она нравится, то её берут. При отправке нужно правильно оформить заявку: указать ФИО, название произведение, написать аннотацию. Нужно искать пути, использовать все возможности. Если считаешь, что материал твой достоин публикации, то продвигай его, где только можно. Для меня важно, чтобы меня читали. Мне приятно, когда кто-то скажет хорошие слова о моих произведениях. Также мне мой папа сделал уже много физических копий книг, их я дарю друзьям и тем, с кем приятно проводить время. Когда папа первый раз это сделал, я был в шоке. Я ему очень за это благодарен.

Кстати, желания написать книгу о том, как коронавирус захватил наш мир, у молодого писателя пока нет, но ему очень интересно, как будут дальше развиваться события. Все-таки есть ситуации, в которых главный сценарист и режиссер — сама жизнь.

— В основном сейчас пишу стихи, но есть наработки и в прозе. И когда закончу, не могу даже предположить. И в такое время загадывать мне даже не хочется, — рассуждает молодой автор.

Интроверт с широким кругом общения

По типу характера Марк — интроверт. По крайней мере, так он сам о себе говорит. И поэтому режим самоизоляции несильно изменил привычный уклад его жизни. С родителями он живет в частном доме, поэтому есть возможность выходить на улицу, гулять во дворе, заниматься обычными делами по благоустройству участка, можно и размяться с мячом.

А еще юноша много пишет и общается с друзьями. Их не так много, но все настоящие. Во многом расширить круг знакомых позволила учеба в другом городе. Эта социализация не прошла даром, и опыт коммуникации очень пригодился.

— В Орле я нашел настоящую подругу, мы с ней на связи. Был и негативный опыт, так как люди попадались разные, но это жизнь. С моим другом из Коврова стали больше общаться из-за самоизоляции. Просто время свободное появилось и у него, и у меня. Так что у всех явлений есть свои плюсы. Кстати, во время самоизоляции я предпринял очередную попытку выучить английский. У меня базовый уровень, но я хочу большего.

— Марк, а какие цели ставишь перед собой в жизни? Чего мечтаешь достичь в творчестве?

— Если говорить о цели, то я выбрал прекрасную тактику (придумана она не мной). Ставить для себя надо максимальную цель. Это очень комфортно: ставишь одну цель, и не надо думать о других. Конечно, жизнь вносит свои коррективы, и иногда твой путь ответвляется от тропы к этой цели, но ты взглядом видишь эту дорогу и в любой момент можешь вернуться. А цель у меня — стать таким писателем, выхода книг которого читатели будут ждать. Если говорить о мечтах вне творчества, то это, чтобы все близкие были здоровы, чтобы было меньше страхов, а больше жизни.

— Что пожелаешь читателям «Призыва», многие их которых теперь могут стать и твоими читателями?

— Хочу пожелать всем больше позитива, чтобы это нагнетание несильно влияло на человека. Помните, что все имеет свой конец. Пандемия не исключение. Мойте руки с мылом, глаза успокаивайте умными книгами и хорошими фильмами, а уши — хорошими новостями. А я, когда все это закончится, вместе со всеми буду учиться жить без страха и с надеждой, что эта ситуация сплотила людей и изменила нас к лучшему. Ведь ничего не даётся просто так.

А мы в свою очередь пожелаем Марку вдохновения, духовных и физических сил двигаться к своей цели и новых произведений. Ну и, конечно, здоровья. В эпоху коронавируса, как мы все поняли, это главная ценность.

Беседовала Дарья Ермолина

Фото и видео из личного архива Марка Русакова