Марина Салганик: после самоизоляции испеку антикарантинный торт!

В топе самых популярных запросов поисковых систем сейчас «как похудеть после карантина». А представьте, что вы кондитер, работающий на дому, и в вашей квартире всегда есть стратегический запас вкусняшек… Сладкая самоизоляция? Нет, не очень.

Как и весь малый бизнес, кондитеры сейчас переживают не самые легкие времена. Как не потерять всех клиентов, не унывать в самоизоляции и какие планы на будущее строит мастер кондитерского цеха, рассказывает владимирский кулинар Марина Салганик.

Работа на вынос

— Спад заказов был ожидаем, — говорит Марина. — Мне везет: у меня есть наработанная годами база, люди, которые привыкли заказывать на семейные праздники мои торты и не собираются отказываться от своих привычек. Да, объемы стали меньше, свадебных тортов нет, и это очень сказывается…. Но мы решили не сдаваться, я быстро перестроилась, организовала доставку в любое время, в любое место. В принципе, что в этом сложного? Маска, перчатки, пропуск на два часа и вперед… Я и до пандемии своих заказчикам торты до квартиры привозила.

Самым серьезным испытанием стала Пасха в самоизоляции. Ведь к светлому празднику Марина обычно готовилась по -особенному. Кулич — это не просто кондитерское изделие, это символ возрождения и торжество жизни. Ежегодно кулинар закупала самые лучшие продукты у фермеров, чтобы творить пасхальное чудо.

— Для меня печь пасхальные куличи — это особое удовольствие: запах ванили и волшебное настроение… А в этом году ощущалась такая небольшая паника, и натуральные фермерские продукты было сложно купить: рынки и ярмарки закрыты были… Но справились: достали продукты, и самым близким куличей я напекла. Зато появилось время, чтобы оттачивать навыки. Смотрю наработки у знаменитых кондитеров, экспериментирую. Пусть тортов стало меньше, но теми, что получились, я горжусь. «Музыкальный» торт на юбилей одной постоянной заказчицы собрал множество лайков и комментариев в Инстаграме.

Скайп, велосипеды и дача

Справляться с коронавирусными ограничениями в нерабочем сегменте оказалось намного сложнее.

— Не хватает физической активности страшно, — говорит Марина. — Я привыкла к совсем другому ритму жизни: быстрому, динамичному, а сейчас чтобы не впасть в «день сурка» приходится что-то придумывать. Общаемся в скайпе, но видеть друзей на экране монитора, это, конечно, так себе вечеринка …. И очень не хватает детского сада! Воспитатели присылают нам задания, пытаются проводить онлайн -занятия, но это совсем не то. Нет ни секций, ни кружков, к которым привык сын, и сложно направлять в нужное русло его кипучую энергию.

Выход из ситуации нашел глава семейства. Константин — тренер по большому теннису, он сейчас тоже остался без занятий, поэтому быстро пересадил всю семью на велосипеды.

— Одеваем амуницию и кататься, социальная дистанция отличная, — смеется Марина. — Свежий воздух, физические упражнения…. Главное, чтоб погода не подводила. А еще дача спасает. Уехали туда на все майские праздники и кучу дел переделали: все, до чего руки годами не доходили. Так что нет худа без добра. Я очень рада, что в первый класс нам не в этом году, совершенно не представляю, что бы мы делали: как готовились, как проходили тесты, как проводили выпускной в детском саду? Искренне сочувствую тем, кто остался без выпускного в садике, в школе: это же одно из самых ярких впечатлений в жизни, такая память, как же без него… Нам еще до школы целый год, надеюсь, у нас все будет хорошо.

Марина признается, что очень не хватает общения: и не только с друзьями. Хочется и творческой реализации в качестве педагога, наставника:

— Я с таким удовольствием проводила, например, до карантина мастер-классы в детском саду у сына. Мы украшали капкейки, и дети просто были в восторге. Сейчас это невозможно делать, и неизвестно, когда станет можно. Больше всего, наверное, это сейчас напрягает — неизвестность. Невозможность строить планы. Я, как и все, очень жду четких сроков: когда снимут все ограничения, когда о самоизоляции можно будет забыть? Одно знаю точно, как только скажут, что все закончено, я испеку специальный, антикарантинный, торт! И устрою вечеринку на которой можно будет танцевать, веселиться и обнимать друзей.

Анна Новикова

Фото из архива Марины Салганик