Малый бизнес обратился за поддержкой

Впервые в современной истории Владимирстат не знает, что творится с малым бизнесом. Никто из них не торопится отчитываться о своей деятельности в этом году и в условиях режима повышенной готовности. Статистики могут только догадываться, что уровень экономики падает, но как и кто испытывает трудности, непонятно. Владимирстат предполагает, что тенденция к снижению доли малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, появившаяся в прошлом году, только усиливается. В 2019 году число ИП уменьшилось с 30,9 до 30,7 тысячи, а малый бизнес просел на 5%. Сейчас в этой нише трудятся 17,6 тысячи предпринимателей. Департамент же предпринимательства области настроен не так тревожно и бодро рапортует о росте числа субъектов малого предпринимательства в 2020 году – плюс 44.



— К началу мая от предпринимателей Владимирской области поступило 251 обращение о предоставлении беспроцентных кредитов на поддержание занятости на общую сумму 491,5 миллиона рублей, — сообщает первый заместитель директора департамента предпринимательства Виктория Кулагина. — В плане реструктуризации кредитов одобрено 434 заявки, 228 находятся на рассмотрении. Заключены 188 договоров на 507,9 миллиона рублей. Речь обычно идёт об уменьшении платежей за счёт увеличения срока кредита либо о льготном периоде, когда заёмщику позволяют временно платить только основной долг или только проценты.

Треть малого бизнеса представлена в сфере торговли и авторемонтных мастерских.

В сфере общественного питания работают 62% предпринимателей. В регионе 200 видов продукции выпускаются только малыми компаниями. Прежде всего, это рыбные консервы, плавленые сыры, пластиковая мебель. Треть соков производят ИП. Во Владимирстате говорят, что слышат от мелких компаний жалобы о бедственном положении, но в цифрах их отразить невозможно. Реальную картину покажет только статистика. Но в связи с режимом самоизоляции, когда часть компаний простаивала, даже данные о работе за первый квартал мы увидим к середине лета.



Ранее Владимирстат сообщал и о снижении инвестиционной активности в регионе. Об этом можно прочитать в материале «Призыва».

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»