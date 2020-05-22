Майский снег выпал во Владимирской области

Переменчивый май преподнес очередной сюрприз. В некоторых районах Владимирской области выпал снег. В Судогодском и Гусь-Хрустальном районах он буквально покрыл землю, чем вызвал недоумение у местных жителей. Такого от погоды за полторы недели до лета не ожидал никто. Фотографии заснеженных цветущих садов молниеносно распространились в социальных сетях. Самыми красивыми снимками поделилась группа «Судогодский. Наш!».

Снег на третьей неделе мая относится к редким погодным явлениям и случается один раз в 25-30 лет. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Связано это со свежим арктическим воздухом, который поступает в центр Европейской России», — пояснил синоптик.

Судя по данным популярных погодных сервисов, погоду, скорее напоминающую осеннюю, нам предстоит потерпеть до конца недели. С понедельника температура начнет повышаться. К середине следующей недели дневные температуры прогнозируются уже в районе +16…+18 градусов.

Ранее «Призыв» сообщал о ночных и утренних заморозках, которые сохранятся до завтрашнего дня.

Ольга Ефремова

Заглавное фото Галины Мишиной, группа «Подслушано во Владимире»