Лучший класс Владимира получит 50 тысяч рублей

Во Владимире подвели итоги городского конкурса на лучший класс года. За это почетное звание сразились 27 коллективов с 6-го по 9-й класс. В итоге победителем стал 8 «В» класс школы № 2. Участники получат грант в размере 50 тысяч рублей. Второе место и грант в размере 35 тысяч рублей достались сразу двум коллективам: 7 «Г» классу школы № 20 и 6 «Б» классу школы № 10. На третьем месте расположились 7 «Б» класс гимназии № 3 и 8 «В» класс школы № 21. Они получат гранты в размере 25 тысяч рублей.

Победители определились по результатам двух этапов конкурса.

Отборочный тур конкурса проводился в форме лидерского тренинга и деловых игр на взаимопонимание, инициативность, активность, общительность, умение работать в команде. В финал вышли классные коллективы школ № 2, 5, 9, 10, 20, 21, 36, 41, 42, 49, лицея № 14 и гимназии № 3. Они представили на второй тур конкурса результаты своей проектной деятельности. Проекты были посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, здоровому образу жизни, культуре и семейным ценностям.

Ранее «Призыв» сообщал, что подвели итоги городского конкурса на лучшую школу.

Ольга Ефремова

Фото: vladikavkaz.sm-news.ru