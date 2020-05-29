Лучшие онлайн-трансляции в эти выходные посвящены детям

29 мая в 11.00 — театр на подушках «Круглыйгод» (0+). Знакомство с временами года и путаница в календаре превращаются в этой истории в увлекательную игру, а несложный сюжет развивается динамично и эмоционально. Сказка с оригинальным сюжетом откроет маленькому зрителю тайну появления на свет Деда Мороза. Действие богато зрительными образами и звуковыми эффектами.

30 мая в 11.00 – музыкальный спектакль с танцами и песнями «Три поросенка» (6+).

31 мая в 11.00 – сладкая история «Терем-теремок» (0+). Стихотворная история о замечательном теремке, в котором поселились лягушка, мышка, петушок и ежик. Их дружную жизнь решили нарушить два злодея: лисичка и волчок. Зверята решают «друг за друга держаться, ничего не бояться». Друзья противостоят более сильному врагу… И тут им на помощь приходит мишка! Это актуальная на сегодняшний день история о дружбе, взаимовыручке и храбрости.

Владимирский областной театр кукол транслирует свои спектакли в своей социальной сети «ВКонтакте».