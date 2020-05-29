Лучшие онлайн-трансляции в эти выходные посвящены детям

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Самые яркие виртуальные события уик-энда
Учреждения культуры Владимирской области с связи с ограничительными мерами, направленными на противодействие коронавирусной инфекции, по-прежнему проводят свои мероприятия в дистанционном режиме. В этой афише собраны самые интересные онлайн-программы на ближайшие выходные. Большинство из них посвящены Дню защиты детей, который мы отмечаем 1 июня. Именно им, маленьким зрителям и читателям, посвящены лучшие спектакли, концерты и программы!
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Владимирский драматический театр
30 мая 18.00 — сказка-погоня «Питер Пэн против капитана Крюка» (6+).
Спектакль режиссёра Владимира Кузнецова основан на одном из самых авантюрных эпизодов знаменитой повести Джеймса Барри о мальчике, который не хотел взрослеть. Питер Пэн сражается с коварным капитаном пиратов Джеймсом Крюком во главе дружной команды «потерянных детей» и чудесной девочки Венди из добропорядочного семейства Дарлинг. В сказке масса озорства, юмора и нежности, ностальгии по детству и ненавязчивых уроков для детей. Но и для родителей в ней немало завуалированных подсказок, жизненно необходимых для сохранения мира и взаимопонимания в семье.
Трансляции можно посмотреть на странице театра «ВКонтакте».
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Владимирский областной театр кукол
29 мая в 11.00 — театр на подушках «Круглыйгод» (0+). Знакомство с временами года и путаница в календаре превращаются в этой истории в увлекательную игру, а несложный сюжет развивается динамично и эмоционально. Сказка с оригинальным сюжетом откроет маленькому зрителю тайну появления на свет Деда Мороза. Действие богато зрительными образами и звуковыми эффектами.
30 мая в 11.00 – музыкальный спектакль с танцами и песнями «Три поросенка» (6+).
31 мая в 11.00 – сладкая история «Терем-теремок» (0+). Стихотворная история о замечательном теремке, в котором поселились лягушка, мышка, петушок и ежик. Их дружную жизнь решили нарушить два злодея: лисичка и волчок. Зверята решают «друг за друга держаться, ничего не бояться». Друзья противостоят более сильному врагу… И тут им на помощь приходит мишка! Это актуальная на сегодняшний день история о дружбе, взаимовыручке и храбрости.
Владимирский областной театр кукол транслирует свои спектакли в своей социальной сети «ВКонтакте».
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Центр классической музыки
29 мая – трансляция музыкального спектакля «Поэтория» (6+). Это грандиозный совместный проект Владимирского академического театра драмы и Центра классической музыки. В постановке задействованы актеры Анна Лузгина и Александр Аладышев, солистка Светлана Балашова, Владимирский губернаторский симфонический оркестр и Владимирский камерный хор под управлением Артема Маркина, видеоконтент от фирмы «ЮЛА ПРОДЖЕКТС» (Санкт-Петербург) и световое шоу. Режиссер-постановщик спектакля — лауреат всесоюзных и международных конкурсов балетмейстеров Мария Большакова из Санкт-Петербурга.
«Поэтория» Родиона Щедрина — произведение для чтеца, солирующего женского голоса, смешанного хора и симфонического оркестра. Для этого произведения Родион Щедрин избрал стихи Андрея Вознесенского (хорошего друга композитора), в которых воплощены вечные темы — жизнь, смерть, надежда и возрождение. Ему и предназначалась роль поэта. Партию народного женского голоса Щедрин писал для Людмилы Зыкиной.
Начало трансляций в социальных сетях:
ВКонтакте – в 18.00
Фейсбук – в 17.00
На сайте КультураРФ – в 18.00
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Областной дом работников искусств
30 мая в 18.00 — концерт камерного ансамбля преподавателей Ставровской ДМШ «Арт-плюс» под руководством Константина Артюха (6+). Вы услышите любимые произведения и новые композиции в исполнении профессионалов.
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Областной колледж культуры и искусства
30 мая в 10.00 — музыкально-хореографическая сказка «Алладин» (6+) на сайте колледжа и на его странице «ВКонтакте».
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Центр пропаганды изобразительного искусства
29 мая в 16.00 – трансляция программы о творчестве народного художника РФ Валерия Кокурина (0+), одного из создателей знаменитой владимирской школы живописи, на странице Центра ИЗО «ВКонтакте».
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Муромский историко-художественный музей
29 мая в 16.00 — виртуальная экскурсия «Как воспитывали детей в муромских купеческих семьях XIX века» (0+). Из нее вы узнаете, какие различия существовали межу воспитанием мальчиков и девочек, в какие игры и игрушки играли дети двести лет назад. Будет интересно выяснить, как с течением времени менялось отношение купечества к образованию детей, услышать воспоминания Владимира Козьмича Зворыкина, изобретателя телевидения, о его детстве и многое другое.
Трансляция открытия и ее запись можно будет посмотреть на сайте музея и на его страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
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Центральная городская библиотека г. Владимира
Городские библиотеки приглашают владимирцев поучаствовать в Книжном KidsКосплее (0+) к Международному дню детей. Это интересное литературное развлечение, во время которого вы и ваш ребёнок сможете совместно придумать и воплотить из простых материалов (цветной бумаги, фольги, кусочков ткани, старых газет, ненужных коробок, да, в общем, чего угодно) оригинальный костюм персонажа любимой книги. Придумывайте, воплощайте и делитесь фото и видео ваших творений в событии! Все участники Книжного косплея получат электронные сертификаты.
Ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина городские библиотеки Владимира запускают ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ #ВМЕСТЕ_С_ПУШКИНЫМ (0+).
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Областная научная библиотека
29 мая в 16.00 Владимирская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького приглашает на литературную гостиную «Я мысленно вхожу в ваш кабинет…»: зарубежная поэзия в русских переводах» (0+). Автор проекта и ведущий Вадим Забабашкин расскажет о самых известных переводчиках иностранной поэзии, сравнит разные варианты одних и тех же произведений.
Искусство перевода Корней Чуковский назвал «высоким». И это, действительно, так! Лучшие русские поэты внесли свой великолепный вклад в это искусство. Поэтому «Фауст» Гёте для нас неразрывно связан с Пастернаком, а небольшое стихотворение того же Гёте «Горные вершины…» – с Лермонтовым. Роберта Бёрнса невозможно представить без Маршака. В «Песне о Гайавате» Лонгфелло и Бунин – неотделимы друг от друга. Лучшую японскую поэзию нам подарила Вера Маркова. А как интересно сравнивать разные переводы одного и того же произведения. И то сказать: бессмертный «Ворон» Эдгара По имеет в России более 50 вариантов!
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Областная библиотека для детей и молодёжи
29 – 31 мая в 20.00 – марафон #насамоизоляциисдетьми (6+). Каждый вечер Ирина Скурлова — заведующий инновационно-методическим отделом библиотеки для детей и молодёжи, профессиональный психолог, предлагает в онлайн-режиме идеи для совместных занятий с детьми.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: dramavladimir.ru
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