Лучшему педагогу выплатят 6 окладов

Победителю и лауреатам областного конкурса «Педагог года» присуждены премии губернатора. Учитель биологии Зареченской средней школы Собинского района Сергей Лялякин, признанный педагогом года, получит 6 базовых должностных окладов. Лауреатов конкурса отметят тремя с половиной окладами.

Участие в 29-м региональном конкурсе «Педагог года» приняли 33 человека. 23 из них стали финалистами. В номинации «Учитель года» за победу боролись 10 учителей из Владимира, Коврова, Радужного, а также из Александровского, Гороховецкого, Ковровского, Муромского, Селивановского, Собинского и Юрьев-Польского районов.

Учитель года будет премирован шестью окладами.

На звание «Воспитатель года» претендовали пять специалистов из Владимира и Гусь-Хрустального, а также Киржачского, Меленковского и Селивановского районов.

В номинации «Сердце отдаю детям» соревновались 4 педагога дополнительного образования из Владимира, Гусь-Хрустального, Коврова и Кольчугино. Впервые в истории конкурса «Педагог года Владимирской области» его участниками стали педагоги-психологи и учителя-дефектологи в соответствующих номинациях. В каждой из них было по два претендента на победу.

Конкурсная комиссия отметила, что все участники этого года показали очень высокие результаты. Победитель конкурса Сергей Лялякин будет представлять наш регион на всероссийском уровне. Он состоится осенью в Волгоградской области и в Москве.

Ранее «Призыв» сообщал, что на всероссийский этап конкурса «Воспитатель года России» отправится Ирина Папурина, педагог из Владимира, инструктор по физической культуре детского сада № 13.

Ольга Ефремова

Фото: t520352.sch.obrazovanie33.ru