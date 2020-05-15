Лучшее время для ипотеки — сейчас

В настоящее время все большее количество граждан предпочитает пользоваться ипотекой для того, чтобы обзавестись собственным жильем. Такое решение жилищного вопроса является достаточно комфортным, поскольку не приходится занимать денежные средства у родственников и знакомых. При ипотечном кредитовании граждане сразу получают нужную сумму, оформляют жилую недвижимость в собственность и выплачивают задолженность в соответствии со своим уровнем дохода.

Какие условия и требования для ипотеки в Сбербанке? Каким должен быть размер первоначального взноса, можно ли использовать материнский капитал? Эти и другие вопросы раскрыты ниже.

Кто может оформить ипотеку?

Любой гражданин РФ в возрасте от 21 года, общий трудовой стаж которого за последние 5 лет составляет не менее 1 года и не менее 6 месяцев на текущем месте работы может подать заявку на оформление ипотечного кредита. При этом также потребуется подтверждение платежеспособности. Доход должен быть стабильным и достаточным для регулярных выплат по ипотеке.

Заявка на ипотеку

Оформить ипотеку в Сбербанке можно онлайн без посещения банка. ДомКлик — сервис для поиска, продажи, покупки и аренды жилой и коммерческой недвижимости, а также оформления ипотеки Сбербанка. Сервис позволяет получить онлайн-одобрение ипотеки и объекта недвижимости и провести сделки купли-продажи недвижимости за один визит в офис банка. Для подачи заявки необходимо рассчитать ипотечный кредит на специальном калькуляторе, заполнить анкету и прикрепить определенный перечень необходимых документов. Уточнить ваш пакет документов можно у консультанта в личном кабинете ДомКлик.

Также подать заявку на ипотеку можно в центре ипотечного кредитования в одном из офисов Сбербанка вашего города. Там необходимо будет заполнить стандартную бумажную кредитную анкету. Рассмотрение заявки не превышает 2 дней, но большинство клиентов получают одобрение в день подачи заявки.

Требуется ли первоначальный взнос?

Первоначальный взнос по ипотеке — это часть стоимости жилья, которую вы вносите, чтобы получить ипотечный кредит. Сумма взноса является для банка гарантией платежеспособности. Эту сумму вы вносите продавцу недвижимости, а остальную сумму по договору приобретения в случае с ипотекой за вас вносит банк.

В качестве первоначального взноса вы можете использовать собственные накопления или средства материнского капитала. Можно использовать эти средства одновременно и сумма кредита при этом уменьшится.

В зависимости от ипотечной программы первоначальный взнос может составлять от 15% стоимости недвижимости. Чем больше первоначальный взнос, тем меньше переплата по кредиту и выше вероятность одобрения ипотеки.

Познакомиться со всеми программами кредитования, рассчитать первоначальный взнос, ипотеку и подать заявку можно онлайн на калькуляторе ДомКлик (https://ipoteka.domclick.ru/mland/calculator?mode=calculator).

Как сэкономить даже на ипотеке?

С 12 мая 2020 года Сбербанк запустил акцию, позволяющую снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3 п.п. при использовании сервиса «Электронная регистрация». Акция продлится до 30 июня 2020 года.

Приобрести квартиру в ипотеку можно по минимальным ставкам:

Квартира в новостройке — от 5,9% годовых

Квартира на вторичном рынке — от 7,8% годовых

Акция распространяется на льготные программы господдержки:

Ставка для семей с детьми — 4,7% годовых

Ставка по программе «Господдержка 2020» — 6,1% годовых

Сервис «Электронная регистрация» позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете DomClick.ru.

Фото: malaysia.news.yahoo.com