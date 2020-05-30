Лето начнется с резкого похолодания

Новый прогноз от синоптиков. Лето во Владимирской области, как в целом и во всей европейской части России, начнется с резкого похолодания. Температура начнет падать уже завтра. В понедельник, 1 июня, согласно популярным погодным пабликам, в регионе ожидается не выше +12 градусов в дневные часы.

— Изменчивость погоды впечатляет. С 1 июня опять понижение температуры, — заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, похолодание объясняется приходом в Россию воздуха из Арктики.

Похолодание продержится несколько дней.

Средняя температура будет держаться на уровне 11-12 градусов, также прогнозируются дожди. Заморозков по ночам уже не ожидается. Ближе к четвергу температура начнет повышаться. Ранее «Призыв» сообщал, что купальный сезон в регионе откроется не раньше 15 июня.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»