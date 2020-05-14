Лесные пожары угрожают 177 населенным пунктам области

Грядущее лето может стать аномально жарким. Об этом сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Эту информацию подтвердили и в Гидрометцентре. МЧС активно готовится к сезону. Только на территории Владимирской области лесным пожарам подвержены 177 населенных пунктов, включая города, села и садовые товарищества. Везде прошли внеплановые выездные проверки. Среди основных нарушений требований пожарной безопасности – несвоевременный окос травы, отсутствие опашки или ее запущенность.

По результатам этих проверок выявлено 335 нарушений требований пожарной безопасности в 139 населенных пунктах. К ответственности привлечены 14 юридических лиц и 31 должностное. Штраф в 150 тысяч рублей выписали сельскому поселению Красное Эхо Гусь-Хрустального района. Другие 11 муниципальных образований отделались предупреждением. 20 должностным лицам придется оплатить штрафы на общую сумму в 120 тысяч рублей.

С начала сезона во Владимирской области зарегистрировано 518 палов сухой травы.

Больше всего палов травы зафиксировано во Владимире и Собинском районе. А в Меленковском и Гусь-Хрустальном из-за этого даже сгорели дома и постройки. 30 протоколов сотрудникам МЧС пришлось составить за нецелевое использование земель, еще почти 100 — из-за зарослей сухой растительности. В случае если частник перестал окашивать свои сотки, то Росреестр может через суд изъять эти земли в пользу государственной собственности, предупредили в МЧС.

— Из-за пала травы создается угроза не только населенным пунктам, но и лесным массивам, рядом с которым находятся земли сельхоз назначений, — подчеркнул Юрий Арбузов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области. – Поэтому собственниками земли производится опашка. В текущем году было зарегистрировано 24 очага лесных пожаров на общей площади 39,2 гектара. По данным пожарам этой категории по сравнению с прошлым годом идет уменьшение в 2 раза.

Кстати, среди дачников также отмечено немало нарушителей. Одни сжигали мусор, другие не смогли отказаться от шашлыка на лоне природы. Во всех случаях были составлены административные протоколы.

Наблюдение за обстановкой в лесах ведется авиационным и наземным патрулированием, а также путем спутникового мониторинга. Сейчас с регионами, соседствующими с Владимирской областью, заключены соглашения о сотрудничестве при выявлении лесных пожаров и их тушении.

Ранее «Призыв» сообщал о том, что начало купального сезона переносится.

Татьяна Данилова

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