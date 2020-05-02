Лаборатории едва справляются с количеством анализов на COVID-19

Лаборатории Владимирской области едва справляются с количеством анализов на коронавирус. По данным «Белого дома», в регионе работают семь таких пунктов. Это две федеральные лаборатории, еще пять работают в медицинских учреждениях в Муроме, Гусь-Хрустальном и Владимире. Средняя мощность всех лабораторий — 1300 анализов в сутки. Как заявил первый вице-губернатор Сергей Шевченко на онлайн-заседании Законодательного Собрания, этих мощностей недостаточно. Чиновник подчеркнул, что сейчас прорабатывается решение этого вопроса.

— У нас сейчас есть некая напряженность с количеством выполнения анализов. Лаборатории работают в две смены, — сообщил Шевченко.

Средняя мощность семи лабораторий — 1300 анализов в сутки.

При этом, рассказал чиновник, показаниями к анализу на коронавирус являются длительное течение ОРВИ и пневмония. Т.е. когда болезнь уже протекает с некоторыми осложнениями. Ранее облздрав выпустил постановление, по которому все пациенты с ОРВИ уже рассматриваются как потенциальные инфицированные COVID-19.

Обратимся к простой статистике. Согласно данным оперштаба области за 2 мая, за все время в лабораториях медучреждений проведено 14 635 исследований, в лаборатории регионального управления Роспотребнадзора – 7112, в Федеральном исследовательском центре вирусологии и микробиологии (Петушинский район) – 2106 исследований. За 1 мая было сделано 390, 208 и 204 теста соответственно, всего 802. В будние дни число проведенных исследований больше. К примеру, за 30 апреля это 966, 440 и 260 теста — т.е. всего 1666 вместо положенных 1300 анализов.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области за сутки диагностированы шестьдесят новых случаев коронавируса.

Елена Пляскина

Фото: egemen.kz