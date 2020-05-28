Купальный сезон откроется не раньше 15 июня

До начала лета остается всего несколько дней, однако об открытии купального сезона говорить пока рано. Произойдет это не ранее 15 июня. Свои коррективы внесла пандемия COVID-19. Точные сроки будут размещены на сайтах муниципальных образований, сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области.

Традиционно купальный сезон открывался 1 июня.

Между тем с 1 июня во Владимирской области стартует месячник безопасности людей на водных объектах. Будет усилено патрулирование водоёмов, активизирована дистанционная профилактическая работа. Решившихся искупаться до официального открытия сезона ожидают штрафы от 800 до 4000 рублей.

С начала года на водоёмах Владимирской области произошло 7 происшествий: погибли 4 человека, в том числе 1 ребёнок. Три человека, среди которых один ребенок, спасены. Ранее «Призыв» сообщал, что спасатели пришли на помощь тонувшему в пруду мужчине.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»